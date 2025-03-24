Більшість держав відмовилися від "часових стрибків": скільки країн не переводять годинник

Скоро низка країн перейдуть на літній час. Однак далеко не у всіх державах переводять годинники.

Загалом перехід на літній час в певний період практикували понад 140 країн, але близько половини з них скасували його. Про це пише 24 Канал із посиланням на timeanddate.com.

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Скільки країн не переходять на літній час

Наразі на літній час переходять менше ніж 40% країн світу. Так, згідно зі статистикою, станом на 2025 рік зміну часу практикують лише 70 держав. Це означає, що зі 195 усіх країн світу 125 не здійснюють переведення годинника.

Серед них, наприклад, Ісландія, Казахстан, Грузія, Туреччина, Китай та Японія. Також не переводять годинник більшість тропічних територій, оскільки біля екватора коливання тривалості дня незначні.



Які країни переходять на літній час / timeanddate.com

Зеленим позначені країни, які цього року використовують літній час;

Синім заповнені території, де літній час використовували колись, але вже скасували;

Білим обведені території, де ніколи не використовувався літній час.

Нагадаємо, що перехід на літній час в Україні та в усіх країнах ЄС відбудеться у ніч на 30 березня – о 02:00 стрілки годинника необхідно перевести на 03:00.