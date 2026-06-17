У Польщі почнуться перевірки працевлаштування іноземців: ось що варто знати українцям

Вже зовсім скоро, 8 липня, Національна інспекція розпочне перевірки трудових контрактів в країні – і вона зможе примусово перетворювати цивільно-правові договори та B2B-контракти на трудові, якщо виявиться, що на практиці людина працює у штаті.

Інспекція запровадить двоетапну модель контролю: якщо під час перевірки знайдуть якісь порушення, працедавця одразу ж попросять їх виправити, пише InPoland.

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Як працюватиме Національна інспекція в Польщі?

Інспекції почнуться вже 8 липня – і вони мають на меті передусім не покарати роботодавця, а простежити за тим, аби трудові договори були укладені відповідно до чинного законодавства. Тому спершу працедавцям дають можливість самостійно виправити будь-які виявлені порушення.

Але у випадку, якщо вимоги ігноруватимуться, інспекція може самостійно ухвалити рішення про те, аби примусово перетворити цивільно-правовий договір та трудовий, або й скласти на працедавця судовий позов.

Головний критерій оцінки – це не назва документа, за яким працевлаштовували робітника, а реальний формат співпраці. Перевірятимуть експерти три елементи:

особисте виконання обов'язків працівником;

наявність керівництва чи нагляду;

фіксовані графік та місце роботи.

Якщо усі ці три ознаки присутні, тоді договір обов'язково має бути трудовим. А оцифрування даних дозволяє державі автоматично виявляти підозрілі схеми.

Системи будуть обмінюватися інформацією з податковою та фондом соціального страхування. І якщо працедавець масово підміняє штатні посади контрактами B2B, такі випадки вдасться знаходити дуже швидко.

Попри те, що система має впорядкувати ринок праці, є деякі ризики для іноземців. Про це у коментарі РБК розповів гендиректор компанії з працевлаштування у Польщі Gremi Personal Томаш Богдевич.

Головний ризик для українських працівників не в самих перевірках, а в реакції роботодавців. Компанії, які масово використовують umowa zlecenia або В2В контракти замість трудових договорів, можуть почати скорочувати персонал, змінювати графіки, переводити працівників до підрядників або відмовлятися від найму іноземців, щоб знизити витрати та юридичні ризики,

– повідомив Багдевич.

Автоматичної легалізації кожного контракту не буде, і умови кожного договору оцінюватимуть індивідуально. Тож з одного боку для українців реформа дасть більше трудових гарантій, а з іншого – може підвищити ризик втрати роботи, якіщо працедавець несумлінний.