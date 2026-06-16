Лише 8,8% українців та 31,5% білорусів у 2026 році зуміли успішно скласти медичний іспит в Польщі, що дає право працювати в країні, пише Rzeczpospolita.pl.

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Чому українці провалюють медичний іспит в Польщі?

Невеликий відсоток людей, що успішно склали іспит у 2026 – це не аномалія, а постійна тенденція з 2021 року, коли взагалі ввели LEW, обов'язковий перевірковий іспит. Цього року перший такий екзамен пройшов 26 травня, і в ньому взяли участь 92 лікарі з Білорусі, 89 з України та 28 поляків, що навчалися за межами ЄС.

Іспит склали успішно:

28 білорусів;

12 українців;

2 поляків.

Серед кандидатів були й кілька представників інших національностей, зокрема й 4 росіян, та жоден з них не склав іспит.

Результати іспитів щороку погані, і нічого не змінюється,

– повідомив анестезіолог Даміан Патецький.

В Польщі діє прусська школа медичної освіти – і вона "у певному сенсі більш німецька, ніж та, що діє у самій Німеччині". Це означає, що медична освіта дуже точна з погляду не лише процедур, але й документації та дотримання дуже конкретних вимог. Вона не залишає можливості для розсуду.

Суть прусської школи також полягає в тому. що медичний спеціаліст – це незалежний лікар-практик, що може не лише допомагати пацієнтам, але й навчати інших лікарів. Відповідно, він повинен мати певний рівень знань і навичок.

Українська система медичної підготовки є скоріше пострадянською,

– заявив Патецький.

Як проходить перевірковий медичний іспит в Польщі?

Іспит складається з 200 питань, і в кожному можна обрати лише одну правильну відповідь. Для того, аби тест вважався успішно складеним, набрати потрібно принаймні 60%. Втім, відсоток людей, яким вдається надати потрібну кількість правильних відповідей, залишається низьким з 2021 року.

З 1928 разів, коли українці намагалися скласти іспит, успішно це вдавалося зробити всього 165 разів – тобто у 8,5% випадків.