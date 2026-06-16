Лише 8,8% українців та 31,5% білорусів у 2026 році зуміли успішно скласти медичний іспит в Польщі, що дає право працювати в країні, пише Rzeczpospolita.pl.
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Чому українці провалюють медичний іспит в Польщі?
Невеликий відсоток людей, що успішно склали іспит у 2026 – це не аномалія, а постійна тенденція з 2021 року, коли взагалі ввели LEW, обов'язковий перевірковий іспит. Цього року перший такий екзамен пройшов 26 травня, і в ньому взяли участь 92 лікарі з Білорусі, 89 з України та 28 поляків, що навчалися за межами ЄС.
Іспит склали успішно:Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- 28 білорусів;
- 12 українців;
- 2 поляків.
Серед кандидатів були й кілька представників інших національностей, зокрема й 4 росіян, та жоден з них не склав іспит.
Результати іспитів щороку погані, і нічого не змінюється,
– повідомив анестезіолог Даміан Патецький.
В Польщі діє прусська школа медичної освіти – і вона "у певному сенсі більш німецька, ніж та, що діє у самій Німеччині". Це означає, що медична освіта дуже точна з погляду не лише процедур, але й документації та дотримання дуже конкретних вимог. Вона не залишає можливості для розсуду.
Суть прусської школи також полягає в тому. що медичний спеціаліст – це незалежний лікар-практик, що може не лише допомагати пацієнтам, але й навчати інших лікарів. Відповідно, він повинен мати певний рівень знань і навичок.
Українська система медичної підготовки є скоріше пострадянською,
– заявив Патецький.
Як проходить перевірковий медичний іспит в Польщі?
Іспит складається з 200 питань, і в кожному можна обрати лише одну правильну відповідь. Для того, аби тест вважався успішно складеним, набрати потрібно принаймні 60%. Втім, відсоток людей, яким вдається надати потрібну кількість правильних відповідей, залишається низьким з 2021 року.
З 1928 разів, коли українці намагалися скласти іспит, успішно це вдавалося зробити всього 165 разів – тобто у 8,5% випадків.