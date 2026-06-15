Цього року туристи у своїх подорожах шукають автентичних досвідів, спокійніших та менш навантажених маршрутів та спокою – а це значить, що все частіше вони шукають альтернативу столицям, пише Euronews.

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Куди їдуть туристи замість столиць?

Арнем та Гауда в Нідерландах

Амстердам всесвітньо відомий своїми каналами, і це ідеальне місто, аби познайомитися з культурою та спадщиною Нідерландів, але є ще кілька міст, де можна насолодитися тією ж атмосферою – втім, там буде менше натовпів, а ціни приємно здивують.

Арнем – це місто на східній стороні Нідерландів, поряд з німецьким кордоном. Воно ідеально підійде для туристів, що люблять хайкінг – там є десятки пішохідних та велосипедних маршрутів. А ось Гауда – це середньовічне місто між Утрехтом та Роттердамом, що є не тільки батьківщиною вершкового сиру, але й ідеальною локацією для відпочинку.



Гауда ідеально підійде для відпочинку / Фото Pexels

Кртрейк у Бельгії

Якщо ви мрієте відвідати Бельгію, все більше мандрівників радять проміняти Брюссель на Кортрейк. Західна Фландрія пропонує усі переваги великого міста, і водночас зберігає унікальний шарм села.

Там обов'язково варто відвідати вежі Броель, що побудували з вапняку та пісковику ще 1385 року. У супроводі гіда можна навіть зазирнути всередину.

В які міста краще не їхати взагалі?

Нещодавнє дослідження визначило також найменш популярні міста серед туристів. Мандрівники, що побували там, залишили здебільшого негативні відгуки та виявилися розчаровані загальним досвідом. Тож якщо не хочеться гаяти відпустку, краще пропустити такі міста: