Дослідники проаналізували практично 100 000 відгуків з 200 популярних туристичних об'єктів, і так визначили ті, що розчаровують гостей найчастіше, пише Euronews.

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Які локації краще оминути під час подорожі?

Основна причина невдоволення для більшості мандрівників – це завищені ціни та враження, що виявляються значно скромнішими за створений ажіотаж. Та дослідники оцінили не тільки пам'ятки, але й туристичну привабливість країн загалом. І лідерами за кількістю розчарованих мандрівників несподівано стали Велика Британія та Канада – там 7,9 та 7,2% відпочивальників відповідно залишилися невдоволені.

Третє місце посіли США з показником 7,5%. А ось серед міст найбільш негативні враження у туристів склалися про такі:

Сіетл;

Будапешт;

Лондон;

Бангкок.

А ось більшість "непривабливих" туристичних об'єктів світу розташовані в Північній Америці.

Парк розваг Alton Towers

Вже другий рік поспіль пар розваг з графства Стаффордшир в Англії займає перше місце у антирейтингу. Понад 38% на парк – негативні. Найчастіше відвідувачі скаржаться на довгі черги, високу вартість та її невідповідність отриманому досвіду.

Океанаріум Georgia Aquarium

Цей океанаріум розташований у Атланті, США, та є домівкою для десятків тисяч морських мешканців. Попри таке різноманіття і популярність, він має 19,6% негативних відгуків. Кожен десятий відвідувач скаржиться на переповненість, проблеми з доступом до окремих зон та надто високі ціни.

Казино Horseshoe Casino

Це – ще одна локація з США, цього разу з Луїзіани. Тут гості мають доступ до покерних залів, ресторанів та барів, але навіть різноманіття розваг не стримало велику кількість негативних відгуків. Чимало людей вважають, що там просто нудно, інші скаржаться на те, що приміщення зношене та давно потребує ремонту.

Купальні Сечені

Купальні та басейн Сечені розташовані у Будапешті, в Угорщині – і це найбільший лікувальний термальний комплекс в Європі. Попри те, що локація входить до обов'язкового списку багатьох туристів, чимало з них залишаються з негативними враженнями.

Є проблеми з переповненістю корпусу та доступом до деяких його частин.