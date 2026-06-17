Инспекция введет двухэтапную модель контроля: если в ходе проверки будут выявлены какие-либо нарушения, работодателя сразу же попросят их устранить, пишет InPoland.

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Как будет работать Национальная инспекция в Польше?

Инспекции начнутся уже 8 июля — и их цель, прежде всего, не наказать работодателя, а проследить за тем, чтобы трудовые договоры были заключены в соответствии с действующим законодательством. Поэтому сначала работодателям дается возможность самостоятельно исправить любые выявленные нарушения.

Но в случае, если требования будут игнорироваться, инспекция может самостоятельно принять решение о принудительном преобразовании гражданско-правового договора в трудовой или даже подать на работодателя судебный иск.

Главный критерий оценки — это не название документа, на основании которого был принят работник, а реальный формат сотрудничества. Эксперты будут проверять три элемента:

личное выполнение обязанностей работником;

наличие руководства или надзора;

фиксированный график и место работы.

Если все эти три признака присутствуют, то договор обязательно должен быть трудовым. А оцифровка данных позволяет государству автоматически выявлять подозрительные схемы.

Системы будут обмениваться информацией с налоговой службой и фондом социального страхования. И если работодатель массово заменяет штатные должности контрактами B2B, такие случаи удастся выявлять очень быстро.

Несмотря на то, что система призвана упорядочить рынок труда, существуют некоторые риски для иностранцев. Об этом в комментарии РБК рассказал генеральный директор компании по трудоустройству в Польше Gremi Personal Томаш Богдевич.

Главный риск для украинских работников заключается не в самих проверках, а в реакции работодателей. Компании, которые массово используют umowa zlecenia или B2B-контракты вместо трудовых договоров, могут начать сокращать персонал, менять графики, переводить работников к подрядчикам или отказываться от найма иностранцев, чтобы снизить расходы и юридические риски,

– сообщил Богдевич.

Автоматической легализации каждого контракта не будет, и условия каждого договора будут оцениваться индивидуально. Поэтому, с одной стороны, для украинцев реформа даст больше трудовых гарантий, а с другой — может повысить риск потери работы, если работодатель недобросовестный.