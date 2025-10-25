Переведення годинника: чи однаковий буде час у Польщі та Україні

В Україні в останню неділю жовтня годинники переводять на годину назад – для того, аби повернутися до стандартного зимового часу. Та все більше країн у світі відмовляється від цієї практики.

Колись практика переведення світла допомагала з максимальною ефективністю використовувати денне світло – а відтак і заощаджувати на електроенергії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Polskie Radio.

Чи буде відрізнятися час у Польщі та Україні після переведення годинника?

У багатьох країнах ЄС вже обговорюють скасування практики переходу на літній час – і у Польщі також. Втім, попри активні розмови, згоди поки що досягнути не вдалося, тож наприкінці жовтня Польща перейде на зимовий час, як і торік.

Основною перешкодою у скасуванні переходу на літній час, за словами міністра розвитку Польщі Кшиштофа Пашика, є "бюрократичний апарат Брюсселя". Він вважає, що у сучасній економіці сезонні зміни часу більше не мають сенсу – втім, Європейський Союз все ще не може досягнути рішення з цього приводу.

Україна також переводить годинники на зимовий час 26 жовтня. А відтак, пише Time.is, Україна все ще випереджатиме Польщу на одну годину, і розрив у часових поясах залишається незмінним.

