Переведення годинника: чи однаковий буде час у Польщі та Україні
- В Україні та Польщі годинники переводять на зимовий час в останню неділю жовтня, що залишає часовий розрив між країнами незмінним.
- Скасування переведення годинників в ЄС ускладнюється через бюрократичні перепони, хоча багато країн, включаючи Польщу, обговорюють цю можливість.
В Україні в останню неділю жовтня годинники переводять на годину назад – для того, аби повернутися до стандартного зимового часу. Та все більше країн у світі відмовляється від цієї практики.
Колись практика переведення світла допомагала з максимальною ефективністю використовувати денне світло – а відтак і заощаджувати на електроенергії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Polskie Radio.
Чи буде відрізнятися час у Польщі та Україні після переведення годинника?
У багатьох країнах ЄС вже обговорюють скасування практики переходу на літній час – і у Польщі також. Втім, попри активні розмови, згоди поки що досягнути не вдалося, тож наприкінці жовтня Польща перейде на зимовий час, як і торік.
Основною перешкодою у скасуванні переходу на літній час, за словами міністра розвитку Польщі Кшиштофа Пашика, є "бюрократичний апарат Брюсселя". Він вважає, що у сучасній економіці сезонні зміни часу більше не мають сенсу – втім, Європейський Союз все ще не може досягнути рішення з цього приводу.
Україна також переводить годинники на зимовий час 26 жовтня. А відтак, пише Time.is, Україна все ще випереджатиме Польщу на одну годину, і розрив у часових поясах залишається незмінним.
