Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном Переведення годинника: чи однаковий буде час в Польщі та Україні
25 жовтня, 17:44
2

Переведення годинника: чи однаковий буде час у Польщі та Україні

Марина Блохіна
Основні тези
  • В Україні та Польщі годинники переводять на зимовий час в останню неділю жовтня, що залишає часовий розрив між країнами незмінним.
  • Скасування переведення годинників в ЄС ускладнюється через бюрократичні перепони, хоча багато країн, включаючи Польщу, обговорюють цю можливість.

В Україні в останню неділю жовтня годинники переводять на годину назад – для того, аби повернутися до стандартного зимового часу. Та все більше країн у світі відмовляється від цієї практики.

Колись практика переведення світла допомагала з максимальною ефективністю використовувати денне світло – а відтак і заощаджувати на електроенергії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Polskie Radio

Цікаво У яких країнах не переводять годинник: на це у них є чимало вагомих причин

Чи буде відрізнятися час у Польщі та Україні після переведення годинника?

У багатьох країнах ЄС вже обговорюють скасування практики переходу на літній час – і у Польщі також. Втім, попри активні розмови, згоди поки що досягнути не вдалося, тож наприкінці жовтня Польща перейде на зимовий час, як і торік. 

Основною перешкодою у скасуванні переходу на літній час, за словами міністра розвитку Польщі Кшиштофа Пашика, є "бюрократичний апарат Брюсселя". Він вважає, що у сучасній економіці сезонні зміни часу більше не мають сенсу – втім, Європейський Союз все ще не може досягнути рішення з цього приводу. 

Україна також переводить годинники на зимовий час 26 жовтня. А відтак, пише Time.is, Україна все ще випереджатиме Польщу на одну годину, і розрив у часових поясах залишається незмінним. 

Які ще новини з-за кордону варто знати?