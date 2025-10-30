"Вважаю, що нам ще пощастило": українка розкрила приголомшливу ціну за переїзд до Іспанії

Переїзд до іншої країни – це не тільки стрес через вивчення іншої мови та відмінні звичаї і закони, але й чималі витрати.

Українка Катерина, що переїхала до Іспанії, поділилася, як їй вдалося знайти квартиру у країні всього за тиждень, і скільки ж грошей довелося витратити на переїзд, повідомляє 24 Канал з посиланням на chernova.catherina.

Скільки коштує переїзд до Іспанії?

Українка Катерина переїхала до Іспанії з Польщі три тижні тому – і розкрила, скільки грошей довелося на це витратити. Перша витрата – це квитки з Варшави до Валенсії на двох – 100 євро. Окрім того, за багаж довелося заплатити додатково 150 євро, і ще 50 – на таксі від аеропорту.

На час, поки дівчина шукала квартиру для довгострокової оренди, вона заселилася у подобові апартаменти. Спершу винаймала їх на чотири доби, а потім ще на три, тож загалом вона жила там тиждень, і за це заплатила 400 євро.

В цей час ми цілодобово шукали квартири дуже інтенсивно, і нам вдалося знайти нашу вже за тиждень,

– поділилася українка.

Оренда за місяць новознайденого житла обходиться парі в 850 євро – для обраного іспанського міста це цілком нормальна ціна. Втім, одразу ж після заселення потрібно було оплатити одразу два перші місяці, ще два місяці залогу, і один місяць оплати рієлтору.

Українка розкрила ціну за переїзд до Іспанії: дивіться відео

Тож за п'ять платежів одразу довелося віддати трохи більше, ніж 4000 євро.

Попри те, що в квартирі було вже майже все необхідне, без витрат не обійшлося. Зокрема, на облаштування двох робочих місць, покупку постелі, рушників та посуду пара витратила 500 євро.

Також довелося купити пилосос та обігрівач за 150 та 50 євро відповідно. Серед інших витрат – іспанська SIM-карта з інтернетом за 75 євро.

І загальна сума склала 6 тисяч євро. З одного боку за ці гроші можна було купити машину – а з іншого боку, я вважаю, що нам ще пощастило,

– додала дівчина.

