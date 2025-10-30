"Считаю, что нам еще повезло": украинка раскрыла ошеломляющую цену за переезд в Испанию

Переезд в другую страну – это не только стресс из-за изучения другого языка и отличных обычаев и законов, но и немалые расходы.

Украинка Екатерина, переехавшая в Испанию, поделилась, как ей удалось найти квартиру в стране всего за неделю, и сколько же денег пришлось потратить на переезд, сообщает 24 Канал со ссылкой на chernova.catherina.

Сколько стоит переезд в Испанию?

Украинка Екатерина переехала в Испанию из Польши три недели назад – и раскрыла, сколько денег пришлось на это потратить. Первая трата – это билеты из Варшавы в Валенсию на двоих – 100 евро. Кроме того, за багаж пришлось заплатить дополнительно 150 евро, и еще 50 – на такси от аэропорта.

На время, пока девушка искала квартиру для долгосрочной аренды, она заселилась в посуточные апартаменты. Сначала снимала их на четверо суток, а потом еще на три, поэтому в целом она жила там неделю, и за это заплатила 400 евро.

В это время мы круглосуточно искали квартиры очень интенсивно, и нам удалось найти нашу уже через неделю,

– поделилась украинка.

Аренда за месяц новообретенного жилья обходится паре в 850 евро – для выбранного испанского города это вполне нормальная цена. Впрочем, сразу же после заселения нужно было оплатить сразу два первых месяца, еще два месяца залога, и один месяц оплаты риелтору.

Украинка раскрыла цену за переезд в Испанию: смотрите видео

Поэтому за пять платежей сразу пришлось отдать чуть больше, чем 4000 евро.

Несмотря на то, что в квартире было уже почти все необходимое, без расходов не обошлось. В частности, на обустройство двух рабочих мест, покупку постели, полотенец и посуды пара потратила 500 евро.

Также пришлось купить пылесос и обогреватель за 150 и 50 евро соответственно. Среди других расходов – испанская SIM-карта с интернетом за 75 евро.

И общая сумма составила 6 тысяч евро. С одной стороны за эти деньги можно было купить машину – а с другой стороны, я считаю, что нам еще повезло,

– добавила девушка.

