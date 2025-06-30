Українка дала 2 головні поради для тих, хто хоче переїхати до Італії

Українка Ксенія, яка вже 3 роки проживає у Римі, дала поради іншим українцям, які планують переїхати в цю країну. Вона зізналася, що за весь цей час не була вдома, і в Італії їй цілком добре.

Ксенія розповіла, що українці, які живуть в Італії 20 – 30 років, застерігали її від переїзду. Але вона не послухалася, і тепер має чим поділитися. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @ksenia_shalenko.

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Чи важко жити в Італії

Українка розповіла, що її лякали важким життям в Італії – тяжкими заробітками й відсутністю хорошої роботи. Однак їй все вдалося, тому що вона вірила в себе.

Тож першою порадою, яку дала Ксенія, була – "не слухати тих, хто намагається обрізати вам крила".

Не слухайте тих, хто намагається вам обрізати крила. Якщо ви вже вирішили їхати, у вас 100% є якась спеціальність, ви вмієте щось добре робити. Вам просто потрібно подумати, як себе продати і все. Або ви відкриваєте свою власну справу, або ви йдете якимось іншим шляхом. Але це можливо. Головне, щоб вам не відрізали крила і ви не подумали, що "я буду такий, як всі, бо якщо в них не вийшло, то і в мене не вийде",

– сказала емігрантка.

Вона розповіла, що знає дуже багато успішних людей, які переїхали в Італії й добре живуть.

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Друга важлива порада, яку дала Ксенія – вчити італійську мову. Вона наголосила, що насправді це є найголовнішим фактором проживання в країні, адже дуже мало італійців знають англійську.

"Все можливо в будь-якій країні. Як на мене, Італія в порівнянні з іншими країнами не складна. І не така, що вже і бюрократична", – додала вона.