27-річна Українка зізналася, що хоч і хотіла переїзду, їй було важко адаптуватися. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @vale.rusova.
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Що далося найважче під час переїзду в Італії
За словами українки, сам переїзд був неважким. Як розповіла дівчина, їй немов "щось клацнуло всередині", тож вона це зробила.
А ось адаптуватися – було вкрай складно.
Перші 4 місяці були дуже важкі. Повна зневіра в собі, незнання мови, відсутність друзів, розлучення,
– розповіла вона.
Однак українці не шукають легких шляхів. Дівчина навіть наважилась відкрити partita iva – індивідуальний податковий номер. За її словами, ніхто з близьких в ці наміри не вірив, її навіть відмовляли. Але вона повірила в себе і все вдалося.
Українка про адаптацію в Італії: дивіться відео
Зараз дівчина у нових стосунках. Вона розповіла, що насправді саме це їй далося в новій країні найважче. Адже складно було їх будувати, враховуючи різні мови, менталітет та характер.
До слова, нещодавно інша мігрантка розповіла про вартість життя в Іспанії.