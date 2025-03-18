Жінка заявила, що вона в основному "працює, щоб вижити". Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @cecille_spain_ishlife.

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Ціни на проживання в Іспанії

За словами Сесіль, вона заробляє 1 350 євро у "хороший місяць". При цьому її витрати становлять:

Оренда – 900 євро;

Рахунки за електроенергію – 200 євро;

Вода – від 20 до 30 євро;

Паркування автомобіля – 121 євро;

Страхування автомобіля – 116 євро;

Їжа – від 300 до 400 євро;

Сесіль зазначила, що любить Іспанію, але просто хотіла поділитися своїм досвідом. Це змусило багатьох людей говорити – допис набрав багато переглядів та коментарів. Багато хто погодився, що вартість життя в Іспанії зростає.

Водночас один із коментаторів написав: "Так само як у Великій Британії, але принаймні у вас є сонце і тепло".

Вартість життя в Іспанії: дивіться відео

До слова, наразі в Барселоні діє нічний податок для туристів. Однак уряд запропонував поширити туристичний податок не лише на столицю Каталонії, а й на весь регіон, при цьому піднявши його удвічі.