Так, якщо рішення буде реалізовано, туристи зіткнуться з додатковою платою в розмірі 15 євро за ніч за проживання в регіоні. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

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Туристичний податок у Барселоні може зрости

Міська влада взяла на себе зобов'язання виділяти щонайменше 25% податкових надходжень на розв'язання житлових проблем, з якими стикаються мешканці міста. Вони загострилися через значне зростання туризму, через що місцевим жителям стає дедалі важче знайти доступне житло в центрі міста.

Власники нерухомості вирішують здавати житло туристам за вищими цінами, що ще більше ускладнює ситуацію на ринку житла для мешканців міста.

Наразі в Барселоні діє нічний податок у розмірі 5,70 євро для гостей, які зупиняються в чотиризіркових готелях, тоді як у п'ятизіркових помешканнях він становить 7,50 євро. Гості, які зупиняються в більш скромних готелях, користуються зниженою ставкою податку.



Туристам у Барселоні доведеться платити більше за розміщення / Фото Unsplash

Уряд запропонував поширити цей податок не лише на столицю Каталонії, а й на весь регіон.

Влада вважає рішення справедливим

Депутат місцевого парламенту Девід Сід заявив, що рішення про подвоєння туристичного збору є пропорційним і справедливим заходом.

Людина, яка приїжджає в Каталонію і платить 400 або 500 євро за ніч у готелі, може заплатити на 7 євро більше. У нас рекордна кількість туристів, і нові цифри, про які ми говоримо щодо податку, не накладають жодних обмежень,

– сказав він.

Запропоновані нові податки очікують на остаточне затвердження, і терміни прийняття цього рішення поки залишаються невизначеними.