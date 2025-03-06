Так, если решение будет реализовано, туристы столкнутся с дополнительной платой в размере 15 евро за ночь за проживание в регионе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Туристический налог в Барселоне может вырасти

Городские власти взяли на себя обязательства выделять не менее 25% налоговых поступлений на решение жилищных проблем, с которыми сталкиваются жители города. Они обострились из-за значительного роста туризма, из-за чего местным жителям становится все труднее найти доступное жилье в центре города.

Владельцы недвижимости решают сдавать жилье туристам по более высоким ценам, что еще больше усложняет ситуацию на рынке жилья для жителей города.

Сейчас в Барселоне действует ночной налог в размере 5,70 евро для гостей, которые останавливаются в четырехзвездочных отелях, тогда как в пятизвездочных помещениях он составляет 7,50 евро. Гости, которые останавливаются в более скромных отелях, пользуются сниженной ставкой налога.



Туристам в Барселоне придется платить больше за размещение / Фото Unsplash

Правительство предложило распространить этот налог не только на столицу Каталонии, но и на весь регион.

Власти считают решение справедливым

Депутат местного парламента Дэвид Сид заявил, что решение об удвоении туристического сбора является пропорциональным и справедливым мероприятием.

Человек, который приезжает в Каталонию и платит 400 или 500 евро за ночь в отеле, может заплатить на 7 евро больше. У нас рекордное количество туристов, и новые цифры, о которых мы говорим по налогу, не накладывают никаких ограничений,

– сказал он.

Предложенные новые налоги ожидают окончательного утверждения, и сроки принятия этого решения пока остаются неопределенными.