Это решение было принято в ответ на увеличение количества посетителей, с целью сохранения природной красоты острова и обеспечения устойчивого развития туризма. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Европульс.

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На острове Комино ограничат количество туристов

В пиковые летние месяцы – июль и август – местные власти сообщают, что до 10 000 посетителей прибывают ежедневно. Это вызывает беспокойство относительно потенциального вреда, который может нанести хрупкой экосистеме острова.

На этом фоне разрабатываются планы по сокращению количества путешественников вдвое, чтобы сохранить природную среду для будущих поколений.

На Комино введут ограничения на количество пассажиров, которых могут перевозить коммерческие лодки, высаживать туристов дальше от бухты,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что новые правила начнут действовать уже этим летом.



На мальтийском острове Комино ограничат количество туристов / Фото Unsplash

Активисты и экологические организации неоднократно выступали против чрезмерной коммерциализации Комино, подчеркивая такие проблемы, как:

шумовое загрязнение,

засорение и ухудшение состояния окружающей среды.

Они указывают и на то, что распространение зонтиков и шезлонгов посягает на почти все свободное пространство на острове.

Заметим, остров Комино является частью Natura 2000 – общеевропейской сети, направленной на защиту уникальных экосистем и содействие сохранению биоразнообразия.