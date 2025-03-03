Це рішення було прийнято у відповідь на збільшення кількості відвідувачів, з метою збереження природної краси острова та забезпечення сталого розвитку туризму. Про це пише 24 Канал з посиланням на Европульс.

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На острові Коміно обмежать кількість туристів

У пікові літні місяці – липень і серпень – місцева влада повідомляє, що до 10 000 відвідувачів прибувають щодня. Це викликає занепокоєння щодо потенційної шкоди, яку може завдати крихкій екосистемі острова.

На цьому тлі розробляються плани щодо скорочення кількості мандрівників удвічі, щоб зберегти природне середовище для майбутніх поколінь.

На Коміно запровадять обмеження на кількість пасажирів, яких можуть перевозити комерційні човни, висаджувати туристів далі від бухти,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові правила почнуть діяти вже цього літа.



На мальтійському острові Коміно обмежать кількість туристів / Фото Unsplash

Активісти та екологічні організації неодноразово виступали проти надмірної комерціалізації Коміно, наголошуючи на таких проблемах, як:

шумове забруднення,

засмічення та погіршення стану навколишнього середовища.

Вони вказують і на те, що поширення парасольок і шезлонгів зазіхає на майже весь вільний простір на острові.

Зауважимо, острів Коміно є частиною Natura 2000 – загальноєвропейської мережі, спрямованої на захист унікальних екосистем і сприяння збереженню біорізноманіття.