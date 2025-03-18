Женщина заявила, что она в основном "работает, чтобы выжить". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @cecille_spain_ishlife.

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Цены на проживание в Испании

По словам Сесиль, она зарабатывает 1 350 евро в "хороший месяц". При этом ее расходы составляют:

Аренда – 900 евро;

Счета за электроэнергию – 200 евро;

Вода – от 20 до 30 евро;

Парковка автомобиля – 121 евро;

Страхование автомобиля – 116 евро;

Еда – от 300 до 400 евро;

Сесиль отметила, что любит Испанию, но просто хотела поделиться своим опытом. Это заставило многих людей говорить – сообщение набрало много просмотров и комментариев. Многие согласились, что стоимость жизни в Испании растет.

В то же время один из комментаторов написал: "Так же как в Великобритании, но по крайней мере у вас есть солнце и тепло".

Стоимость жизни в Испании: смотрите видео

К слову, сейчас в Барселоне действует ночной налог для туристов. Однако правительство предложило распространить туристический налог не только на столицу Каталонии, но и на весь регион, при этом подняв его вдвое.