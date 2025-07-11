Ямайка домагатиметься репарацій за работоргівлю від короля Чарльза III: що відомо

Лідери країн Карибського басейна підтримають звернення Ямайки до короля Великої Британії – мовиться про відшкодування за работоргівлю у XVI – XIX століттях.

Про підтримку на Карибах повідомив прем'єр-міністр Ямайки Ендрю Голнесс, повідомляє 24 Канал з посиланням на Guardian.

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На Карибах підтримали петицію Ямайки про репарації за рабство

Прем'єр-міністр Ямайки на саміті Карибського співтовариства заявив, що Ямайка вже заручилася "широкою підтримкою" регіону щодо петиції до короля Чарльза III, який водночас є й очільником острівної держави.

Який політичний устрій у Ямайці?

1962 року Ямайка здобула незалежність та увійшла до Співдружності націй, яку очолює Велика Британія. І за конституцією того ж 1962 року очолює державу британський монарх, якого у країні представляє генерал-губернатор.

У петиції монарха просять скористатися повноваженнями, аби запросити до судового комітету Таємної ради юридичну консультацію. Таємна рада – це апеляційний суд останньої інстанції для заморських територій Великої Британії та деяких країн Співдружності.

У Ямайці очікують, що через суд вдасться визначити, чи примусове перевезення африканців на Ямайку було законним, чи становило воно злочин проти людяності та чи мала Велика Британія надати Ямайці засоби правового захисту від рабства та його наслідків.

Протягом століть Ямайка була "цукровою" колонією Британської імперії, і на рівнинах острова активно розвивалися плантації цукрової тростини. За віки трансатлантичної работоргівлі понад 12,5 мільйонів африканців викрали та насильно перевезли до Америки, включно з Ямайкою, де вони були продані у рабство.

Прем'єр-міністр Голнесс висловив подяку депутату парламенту від Ямайки Майку Генрі, що вніс резолюцію. ЇЇ прийняв парламент та затвердив кабінет міністрів країни.

Це переломний момент для КАРІКОМ та ширшого глобального руху за репараційне правосуддя,

– зауважив Голнесс.

Також він заявив, що якщо петицію буде задоволено, Сполучене Королівство нестиме юридичне зобов'язання надати Ямайці та її народу відшкодування за тривалу завдану шкоду.

Різні країни визначатимуть, які дії їм вживати. Але головне те, що всі вони підтримують позицію, яку ми зайняли. Це, на мою думку, головне твердження – ми працюємо разом у цих зусиллях,

– поділилася міністерка культури Ямайки Олівія "Бабсі" Грейндж.

Інші лідери країн Карибського басейну вже підтвердили свою відданість справі – та, як вважає прем'єр Сент-Вінсента і Ґренадин Ральф Гонсалвес, Карибському регіону потрібні союзники. Тож це питання ще буде порушуватися на вересневому саміті Африка-КАРІКОМ.