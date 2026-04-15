Пил з Сахари дістався Польщі: він вже вкрив гори та ціле місто
- Пил з Сахари досяг південних районів Польщі, накривши Татри та спричинивши "брудні дощі".
- Очікується, що найвища концентрація пилу буде 15-16 березня, разом з підвищенням температури до 15 градусів у Закопаному.
Південні райони Польщі, зокрема Татри, накрили цілі хмари пилу з Сахари, і в деяких місцях це призвело до так званих "брудних дощів".
Вже з вівторка у Татрах помітили імлу у небі – виявляється, її спричинили дрібні частинки пилу у повітрі, що прилетів аж з Сахари, пише RFM24.
Що відомо про пил з Сахари у Польщі?
Найкраще пил, що прилетів з пустелі, видно після дощів: він осідає на землі, поверхнях та автомобілях. Та найвища концентрація пилу ще попереду: очікується, що вона досягне максимуму 15 – 16 березня. Очікується, що повітряні маси здебільшого залишаться над південними районами Польщі.
У повітрі присутні частки пилу із Сахари, який потрапив до нас із повітрям з південного заходу, точніше, з північно-західної Африки,
– заявив керівник спостережної метеостанції у Закопаному Павел Пажуховський.
Синоптики попереджають, що разом з прогнозованими опадами варто очікувати жовто-коричневого нальоту – і особливо добре його буде видно на снігу у вищих частинах Татр, пише Interia Motoryzacja.
Саме явище, коли пил курсує з Сахари до Європи, не дивина: воно циклічне та найчастіше трапляється на весні з різною інтенсивністю. Схожі епізоди спостерігали й у попередні роки: наприклад, 2024 року Татри накрив сахарський пил на Великдень.
До слова, приплив теплого повітря з Сахари призвів також і до підвищення температури. У вівторок у місті Закопане зафіксували 15 градусів.
