Піщані дюни в одному популярному регіоні – це місце, яке відвідують тисячі туристів. Втім, їм можуть загрожувати значні штрафи за одну помилку.

Дюни Сплячого Ведмедя у Мічигані, США – це надзвичайно популярна туристична точка, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Але влада винесла попередження – до візиту потрібно підготуватися, інакше можна отримати штраф до 120 тисяч гривень.

Цікаво Польща масово депортує іноземців: українці теж у списку

За що можна отримати штраф на піщаних дюнах?

З приголомшливих піщаних дюн відкриваються види на озеро Мічиган – і це робить їх просто-таки магнітом для туристів. Втім, їхні круті схили можуть виявитися оманливими і небезпечними. Зверху дюни можуть видаватися не такими вже й великими, але варто спуститися до води, як туристи швидко усвідомлюють, який перед ними лежить виклик.

І дуже часто туристи застрягають внизу, не маючи сил піднятися назад по крутому схилу. І це призвело до того, що місцевих пожежників та рятувальні служби доводиться викликати по кілька разів на тиждень.

Через цю постійну проблему влада встановила попереджувальні знаки на деяких ділянках дюн, що становлять найбільшу небезпеку. Ці знаки прямо попереджають – якщо їм знадобиться допомога рятувальників, на них буде накладено штраф у 3 тисячі доларів США.

Шукачам пригод радять приходити до дюн також із сонцезахисним кремом, великою кількістю води та спеціальним взуттям, що захистить від жорсткого піску.

Місцеві пожежники пояснили причину накладання таких високих штрафів: вони не можуть відправити всього одного чи двох рятувальників. Виклик вимагає, аби весь черговий персонал негайно прибув на місце події.

І це значить, що якщо в районі виникнуть інші надзвичайні ситуації, потрібно буде мобілізувати додаткові служби реагування.

Окрім того, рухомі піски можуть завдати шкоди рятувальному обладнанню – а це призводить до дорогого ремонту. З моменту встановлення попереджувальних знаків рятувальні операції у дюнах суттєво скоротилися: з щоденних протягом літніх місяців до всього однієї на тиждень.

Які ще незвичні штрафи можна отримати за кордоном?