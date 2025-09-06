Штраф в 120 тысяч гривен за спасение: вот что не зачем делать на популярных песчаных дюнах
- Туристам на песчаных дюнах Спящего Медведя в Мичигане грозит штраф до 120 тысяч гривен за вызов спасателей из-за неспособности подняться по склону.
- Предупредительные знаки установлены во избежание частых спасательных операций, которые стали менее частыми после их внедрения.
- В других странах также существуют необычные штрафы: в Греции за сбор ракушек, в Испании за неподходящий внешний вид, а в Японии за еду на тротуаре.
Песчаные дюны в одном популярном регионе – это место, которое посещают тысячи туристов. Впрочем, им могут грозить значительные штрафы за одну ошибку.
Дюны Спящего Медведя в Мичигане, США – это чрезвычайно популярная туристическая точка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Но власти вынесли предупреждение – к визиту нужно подготовиться, иначе можно получить штраф до 120 тысяч гривен.
За что можно получить штраф на песчаных дюнах?
С потрясающих песчаных дюн открываются виды на озеро Мичиган – и это делает их просто-таки магнитом для туристов. Впрочем, их крутые склоны могут оказаться обманчивыми и опасными. Сверху дюны могут казаться не такими уж и большими, но стоит спуститься к воде, как туристы быстро осознают, какой перед ними лежит вызов.
И очень часто туристы застревают внизу, не имея сил подняться обратно по крутому склону. И это привело к тому, что местных пожарных и спасательные службы приходится вызывать по несколько раз в неделю.
Из-за этой постоянной проблемы власти установили предупредительные знаки на некоторых участках дюн, представляющих наибольшую опасность. Эти знаки прямо предупреждают – если им понадобится помощь спасателей, на них будет наложен штраф в 3 тысячи долларов США.
Искателям приключений советуют приходить к дюнам также с солнцезащитным кремом, большим количеством воды и специальной обувью, что защитит от жесткого песка.
Местные пожарные объяснили причину наложения таких высоких штрафов: они не могут отправить всего одного или двух спасателей. Вызов требует, чтобы весь дежурный персонал немедленно прибыл на место происшествия.
И это значит, что если в районе возникнут другие чрезвычайные ситуации, нужно будет мобилизовать дополнительные службы реагирования.
Кроме того, подвижные пески могут нанести вред спасательному оборудованию – а это приводит к дорогостоящему ремонту. С момента установки предупредительных знаков спасательные операции в дюнах существенно сократились: с ежедневных в течение летних месяцев до всего одной в неделю.
Какие еще необычные штрафы можно получить за рубежом?
- Греция ввела новые штрафы, запрещающие собирать с берега ракушки и камни. За это довольно безобидное действие могут оштрафовать аж на 1000 евро.
- А вот в Испании штраф можно получить за внешний вид – в частности, за прогулку в купальнике или пляжных шортах за пределами непосредственно пляжа.
- И самый странный штраф, вероятно, получила туристка в Японии – она просто ела мороженое на тротуаре, когда к ней подошла полиция.