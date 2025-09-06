Дюны Спящего Медведя в Мичигане, США – это чрезвычайно популярная туристическая точка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Но власти вынесли предупреждение – к визиту нужно подготовиться, иначе можно получить штраф до 120 тысяч гривен.

За что можно получить штраф на песчаных дюнах?

С потрясающих песчаных дюн открываются виды на озеро Мичиган – и это делает их просто-таки магнитом для туристов. Впрочем, их крутые склоны могут оказаться обманчивыми и опасными. Сверху дюны могут казаться не такими уж и большими, но стоит спуститься к воде, как туристы быстро осознают, какой перед ними лежит вызов.

И очень часто туристы застревают внизу, не имея сил подняться обратно по крутому склону. И это привело к тому, что местных пожарных и спасательные службы приходится вызывать по несколько раз в неделю.

Из-за этой постоянной проблемы власти установили предупредительные знаки на некоторых участках дюн, представляющих наибольшую опасность. Эти знаки прямо предупреждают – если им понадобится помощь спасателей, на них будет наложен штраф в 3 тысячи долларов США.

Искателям приключений советуют приходить к дюнам также с солнцезащитным кремом, большим количеством воды и специальной обувью, что защитит от жесткого песка.

Местные пожарные объяснили причину наложения таких высоких штрафов: они не могут отправить всего одного или двух спасателей. Вызов требует, чтобы весь дежурный персонал немедленно прибыл на место происшествия.

И это значит, что если в районе возникнут другие чрезвычайные ситуации, нужно будет мобилизовать дополнительные службы реагирования.

Кроме того, подвижные пески могут нанести вред спасательному оборудованию – а это приводит к дорогостоящему ремонту. С момента установки предупредительных знаков спасательные операции в дюнах существенно сократились: с ежедневных в течение летних месяцев до всего одной в неделю.

