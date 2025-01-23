Обкрадуть до нитки на раз-два: популярне місто Італії опинилося в "червоній зоні злочинності"

У різних районах відомого міста Піза посилено заходи безпеки у відповідь на різке зростання рівня злочинності. Влада вживає активних заходів для забезпечення безпеки мешканців та гостей міста.

Мовиться про територію, прилеглу до залізничного вокзалу міста. Про це пише 24 Канал з посиланням на ANSA.

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У Пізі підвищили заходи безпеки через злочинність

Регіональний комітет громадського порядку та безпеки префектури Пізи офіційно затвердив створення "червоної зони" біля залізничного вокзалу міста.

Зокрема, до "червоної зони" включено такі локації Пізи:

площа біля Центрального залізничного вокзалу;

вулиця Масканьї;

вулиця Пуччіні;

авеню Бонаїні;

авеню Грамші.

До слова, саме у цій частині міста розташована знаменита Пізанська вежа, через яку туристи і їдуть сюди.



Пізанська вежа / Фото Unsplash

"Червона зона" вказує на підвищений ризик протиправної поведінки. У таких регіонах вільне пересування може бути обмежене у відповідь на агресивну, погрозливу або образливу поведінку.

Слід додати, що цього року в районі також розпочали проводити роботи з реконструкції, що включають поліпшення освітлення та відеоспостереження.