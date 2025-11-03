Від цін до ставлення до дітей: українка розкрила 5 несподіваних переваг життя в Португалії
- Українка відзначила теплий клімат, привітних людей, доступні ціни на морепродукти та фрукти, а також великі порції в ресторанах як переваги життя в Португалії.
- Португалія безпечна для дітей, з м'якими зимами, що економить на одязі, і багата на свята та карнавали.
Українка, що переїхала до Португалії, поділилася плюсами життя у цій країні. І чимало з них пов'язані з теплим м'яким кліматом.
Чимало українців планують переїзд за кордон, і вибір країни надзвичайно важливий, повідомляє 24 Канал з посиланням на ukraine_portugal.
Які є переваги життя в Португалії?
Перший і великий плюс Португалії полягає в тому, що країна дуже тепла та сонячна. І протягом року там тішить не тільки зелена трава, але й велика різноманітність квітів.
Клумби троянд вас приємно здивують взимку. А ще тут дуже щирі та привітні люди, – поділилася українка.
Окрім того, перевагою вона вважає також велике різноманіття морепродуктів – від їхнього вибору просто "розбігаються очі". Також Португалія багата на різні сезонні фрукти – вони дуже смачні, і купити їх можна за доступними цінами. А якщо не хочеться купувати цілий, завжди можна придбати половинку.
Українка розповіла про переваги життя в Португалії: дивіться відео
Що тільки сказати про Атлантичний океан. Влітку ти можеш купатися, а взимку – спостерігати за величезними хвилями,
– додала українка.
Окрім того, ця країна дуже безпечна для дітей – до них тут дуже гарно ставляться. Окрім того, Португалія настільки тепла, що зими тут майже немає, тож можна суттєво заощадити на зимовому одязі та взутті.
Ціни в ресторанах – "копієчні", а порції настільки великі, що наїстися можна удвох. Окрім того, Португалія – це країна свят та карнавалів.
Що ще про українців за кордоном варто знати?
Втім, Португалія підійде далеко не для всіх. Тож українка попередила, кому не варто переїжджати до країни, адже там не дуже високі зарплати та є чимало бюрократії.
Тим часом українка поділилася, чому для переїзду обрала Албанію. Ця країна ідеально підійде для людей, що шукають низьку вартість життя та можливість жити біля моря. Окрім того, ще одна перевага країни – це відносна близькість до України.