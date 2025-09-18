Подорож до Парижа у більшості людей асоціюється з мистецтвом, неймовірною архітектурою та, звісно ж, романтикою. Проте експертка з подорожей попереджає, що є кілька речей про мандрівку до міста, про які ніхто не говорить.

Якщо ви плануєте подорож до Парижа, тоді перед тим, як бронювати квитки та вирушати, варто дізнатися дещо, про що зазвичай не попереджають туристів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Що потрібно знати перед поїздкою до Парижа?

Перше, про що попередила експертка Тоні Буллок – попри те, що більшість паризьких магазинів та ресторанів приймають оплату карткою, все ж варто мати при собі трохи євро готівкою "про всяк випадок". Окрім того, чайові у Франції не вважаються обов'язковими, хоча й бажані – адже плата за обслуговування зазвичай вже включена до будь-якого рахунку.

Але якщо ви хочете насолодитися справжнім французьким хлібом та випічкою, експертка радить оминути кав'ярні та пекарні, що популярні в Інстаграмі, а натомість піти до незалежних місцевих булочних.

А ось щодо музеїв у Парижі туристам варто знати один лайфхак: у першу неділю кожного місця вхід безкоштовний, а резиденти ЄС до 26 років можуть взагалі користуватися безкоштовним вхідним квитком будь-коли.

Багато музеїв пропонують вечірній графік роботи – менше людей і чарівне світло,

– додала експертка.

І, звісно, не можна оминути увагою головний символ Парижа – Ейфелеву вежу. Попри те, що піднятися на неї варто, можна отримати не гірший вид на місто і з менш популярних серед туристів локацій. Зокрема, точно слід піднятися на менш людні вежі собору Нотр-Дам чи базиліки Сакре-Кер-де-Монмартр.



Перед подорожжю до Парижа слід знати кілька лайфхаків / Фото Pexels

А для туристів, що подорожують з обмеженим бюджетом, ідеальним варіантом стане Galeries Lafayette – шикарний універмаг у 9-му окрузі міста, на дах якого можна піднятися безплатно.

Найважливіша порада від експертки стосувалася Лувру – великої кількості черг можна уникнути, якщо скористатися "менш відомим" підземним входом "Карусель". А ось щодо харчування в ресторанах жінка попередила, що краще сідати всередині закладу, адже місця на вулиці зазвичай "дорожчі".

Що ще потрібно знати туристам перед поїздкою?