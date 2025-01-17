Про це знають не всі: чи потрібна українцям віза в Мексику

Мексика – надзвичайна країна з унікальною історією, кухнею та культурою. Туристичний сезон у Мексиці розпочнеться вже у квітні, тож радимо підготуватися до мандрівки завчасно.

Громадянам України не потрібна туристична віза до Мексики. Для в'їзду необхідно лише отримати електронний дозвіл ETA. Про це пише 24 Канал.

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Довідка. Електронний дозвіл для в'їзду в Мексику (ETA) дійсний для одноразового в’їзду, він надає змогу перебувати в країні до 180 днів.

Як отримати дозвіл на в'їзд до Мексики

Заявка на електронний дозвіл (ETA) для в'їзду в Мексику подається онлайн, і це абсолютно безплатно.

Зазвичай заявка обробляється миттєво або протягом кількох хвилин. У деяких випадках процедура може тривати до 24 годин.

Про всяк випадок, заявку варто подати заздалегідь, але не раніше ніж за 30 днів до подорожі.

Заповнюючи форму, переконайтеся, що ваші дані вказані правильно. Також важливо, щоб термін дії закордонного паспорта не закінчувався найближчі 6 місяців.

Електронний дозвіл потрібно буде видрукувати та мати при собі під час подорожі.

Якщо дозвіл з якихось причин не нададуть або у вас виникнуть труднощі, варто звернутися до Посольства Мексики. Також можна спробувати оформити традиційну візу.

Кому не потрібен дозвіл на в'їзд до Мексики

ETA не потрібен громадянам України, які мають чинну багаторазову візу або дозвіл на постійне проживання в таких країнах:

Японія,

Велика Британія,

країни Шенгенської зони,

Канада,

США,

країни-члени Тихоокеанського Альянсу (Колумбія, Перу, Чилі).

Тобто якщо ви маєте візу або дозвіл на проживання в цих країнах, вам не потрібно робити електронний дозвіл перед поїздкою до Мексики.

Під час прибуття до країни потрібно буде заповнити міграційну форму (Forma Migratoria Múltiple, FMM). Зазвичай її надають під час польоту, але також її можна отримати в аеропорту.