Вже за кілька днів морози до -16° накриють Європу: де очікувати похолодання

Вже зовсім скоро Європу можуть накрити серйозні морози, і подекуди температура опуститься аж до -16 градусів за Цельсієм. Найхолодніше буде на півночі континенту: у Норвегії, Швеції та Фінляндії.

На Європу стрімко насуваються сильні морози – і вже в другій половині жовтня температура в окремих регіонах може опуститися аж до -16 градусів. Синоптики попереджають, що похолодання торкнеться також і центральної частини Європи, пише DobraPogoda24.

Коли очікувати на похолодання в Європі?

Ще протягом найближчого тижня температура у Польщі та Україні залишатиметься помірною, а ось в інших частинах Європи ситуація зміниться значно суттєвіше: арктичне повітря буде надходити з півночі, а слідом за циклонами сформується також великий антициклон.

Найсильніші морози вдарять по континенту десь з 17 до 20 жовтня, і очікувати їх слід насамперед у скандинавських країнах. Під час прояснень холодне повітря й надалі накопичуватиметься в низинах та долинах, а це призведе навіть до сильнішого зниження температури вночі.

У Норвегії, Фінляндії та північній Швеції температура може опуститися до -8...-16 градусів.

Але торкнеться похолодання й інших частин Європи: холодне повітря може поширюватися на західні, центральні та північно-східні регіони континенту. Зокрема, у Польщі з 16 до 19 жовтня будуть заморозки, з можливим зсувом термінів на один день. Місцями вранці та вночі температура буде опускатися до -1...-6 градусів, а біля поверхні землі буде навіть холодніше.

Найбільш відчутним похолодання буде у південних, східних та південно-східних регіонах Польщі, особливо у низинах, де затримується холодне повітря. Але інтенсивність заморозків сильно залежатиме від хмарності: якщо небо буде ясним, поверхня землі буде охолоджуватися швидше.