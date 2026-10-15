На Европу стремительно надвигаются сильные морозы – и уже во второй половине октября температура в отдельных регионах может опуститься аж до -16 градусов. Синоптики предупреждают, что похолодание затронет также и центральную часть Европы, пишет DobraPogoda24.

Когда ожидать похолодания в Европе?

Еще в течение ближайшей недели температура в Польше и Украине будет оставаться умеренной, а вот в других частях Европы ситуация изменится значительно существеннее: арктический воздух будет поступать с севера, а вслед за циклонами сформируется также большой антициклон.

Самые сильные морозы обрушатся на континент примерно с 17 по 20 октября, и ожидать их следует прежде всего в скандинавских странах. Во время прояснений холодный воздух будет по-прежнему скапливаться в низинах и долинах, а это приведет к еще более сильному понижению температуры ночью.

В Норвегии, Финляндии и северной Швеции температура может опуститься до -8...-16 градусов.

Но похолодание коснется и других частей Европы: холодный воздух может распространиться на западные, центральные и северо-восточные регионы континента. В частности, в Польше с 16 по 19 октября ожидаются заморозки, с возможным сдвигом сроков на один день. Местами утром и ночью температура будет опускаться до -1...-6 градусов, а у поверхности земли будет даже холоднее.

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Наиболее ощутимым похолодание будет в южных, восточных и юго-восточных регионах Польши, особенно в низинах, где задерживается холодный воздух. Однако интенсивность заморозков будет в значительной степени зависеть от облачности: если небо будет ясным, поверхность земли будет остывать быстрее.