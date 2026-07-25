У Польщі хочуть змінити правила нарахування пенсій українцям: деталі нового законопроєкту

У Польщі розгорілася дискусія щодо дотацій до пенсійних виплат громадянам України. Депутат від партії "Конфедерація" Ришард Вільк анонсував законопроєкт, який має змінити критерії нарахування польської мінімальної пенсії для українців, адже нинішній механізм вважають занадто обтяжливим для польських платників податків.

У відео, опублікованому в X, він навів приклад значної доплати громадянці України та пояснив, чому наполягає на перегляді системи, передає 24 Канал.

У чому суть проблеми?

Представник "Конфедерації" розкритикував двосторонню угоду між Польщею та Україною від 2012 року. За його словами, ця домовленість дозволяє отримувати польську мінімальну пенсію навіть за наявності мізерного стажу роботи в їхній країні.

Вже кілька років ми сурмимо про злощасну угоду 2012 року. По суті, навіть після одного дня роботи в Польщі, якщо людина має право на пенсію, вона може отримати компенсацію до польської мінімалки,

– наголосив Вільк.

Вражаючі цифри: приклад однієї пенсіонерки

Щоб проілюструвати, як це працює на практиці, політик навів рішення Установи соціального страхування (ZUS) щодо однієї громадянки України. Станом на 1 березня 2026 року її виплати виглядають так:

13,86 злотих – реальна польська пенсія, зароблена зі сплачених внесків у Польщі.

371,14 злотих – розмір української пенсії.

1539,49 злотих – доплата від польської держави.

У сумі жінка отримує мінімальну польську пенсію – 1607,35 злотих. Ба більше, за словами депутата, цій пенсіонерці також виплатили одноразову компенсацію за минулий період у розмірі понад 73 тисячі злотих.

Як механізм працює зараз?

В Установі соціального страхування (ZUS) підтвердили, що діють виключно в межах закону. Правила нарахування такі:

Стаж роботи в Україні та Польщі сумується. Щоб мати право на виплати, необхідно досягти пенсійного віку (60 років для жінок, 65 для чоловіків) та мати відповідний стаж (20 років для жінок, 25 для чоловіків). Якщо загальна сума української та польської пенсій не дотягує до польського мінімуму (наразі це 1978,49 злотих брутто), Польща покриває цю різницю.

Важливий нюанс: доплата до польської мінімальної пенсії здійснюється виключно за умови проживання на території Польщі. Якщо пенсіонер повертається в Україну або переїжджає в іншу державу, виплати від Польщі негайно скасовуються.

Що пропонує змінити "Конфедерація"?

Новий законопроєкт має на меті зробити систему більш симетричною. Ришард Вільк запевняє, що суть не в тому, аби щось у когось відібрати, а у відновленні справедливості.

Несправедливо, щоб польські платники податків робили внески до пенсійного фонду комусь, хто все своє життя пропрацював деінде і вніс до нашої системи соціального забезпечення лише кілька грошей,

– підсумував депутат.