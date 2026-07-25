В видео, опубликованном в X, он привел пример значительной доплаты гражданке Украины и объяснил, почему настаивает на пересмотре системы, передает 24 Канал.
В чем суть проблемы?
Представитель "Конфедерации" подверг критике двустороннее соглашение между Польшей и Украиной от 2012 года. По его словам, эта договоренность позволяет получать польскую минимальную пенсию даже при наличии скудного стажа работы в их стране.
Уже несколько лет мы трубим о злополучном соглашении 2012 года. По сути даже после одного дня работы в Польше, если человек имеет право на пенсию, он может получить компенсацию к польской минималке,
– подчеркнул Вильк.
Впечатляющие цифры: пример одной пенсионерки
Чтобы проиллюстрировать, как это работает на практике, политик привел решение Учреждения социального страхования по одной гражданке Украины. По состоянию на 1 марта 2026 ее выплаты выглядят так:Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- 13,86 злотых – реальная польская пенсия, заработанная по уплаченным взносам в Польше.
- 371,14 злотых – размер украинской пенсии.
- 1539,49 злотых – доплата от польского государства.
В сумме женщина получает минимальную польскую пенсию – 1607,35 злотых. Более того, по словам депутата, этой пенсионерке также выплатили одноразовую компенсацию за прошлый период в размере более 73 тысяч злотых.
Как механизм работает сейчас?
В Учреждении социального страхования (ZUS) подтвердили, что они действуют исключительно в рамках закона. Правила начисления следующие:
- Стаж работы в Украине и в Польше суммируется.
- Чтобы иметь право на выплаты, необходимо достичь пенсионного возраста (60 лет для женщин, 65 для мужчин) и иметь соответствующий стаж (20 лет для женщин, 25 для мужчин).
- Если общая сумма украинской и польской пенсий не дотягивает до польского минимума (в настоящее время это 1978,49 злотых брутто), Польша покрывает эту разницу.
Важный нюанс: доплата к польской минимальной пенсии осуществляется исключительно при проживании на территории Польши. Если пенсионер возвращается в Украину или переезжает в другое государство, выплаты от Польши немедленно отменяются.
Что предлагает сменить "Конфедерация"?
Новый законопроект имеет целью сделать систему более симметричной. Ришард Вильк уверяет, что суть не в том, чтобы что-то у кого отнять, а в восстановлении справедливости.
Несправедливо, чтобы польские налогоплательщики вносили в пенсионный фонд кому-то, кто всю свою жизнь проработал где-то и внес в нашу систему социального обеспечения всего несколько денег,
– подытожил депутат.