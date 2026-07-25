В видео, опубликованном в X, он привел пример значительной доплаты гражданке Украины и объяснил, почему настаивает на пересмотре системы, передает 24 Канал.

В чем суть проблемы?

Представитель "Конфедерации" подверг критике двустороннее соглашение между Польшей и Украиной от 2012 года. По его словам, эта договоренность позволяет получать польскую минимальную пенсию даже при наличии скудного стажа работы в их стране.

Уже несколько лет мы трубим о злополучном соглашении 2012 года. По сути даже после одного дня работы в Польше, если человек имеет право на пенсию, он может получить компенсацию к польской минималке,

– подчеркнул Вильк.

Впечатляющие цифры: пример одной пенсионерки

Чтобы проиллюстрировать, как это работает на практике, политик привел решение Учреждения социального страхования по одной гражданке Украины. По состоянию на 1 марта 2026 ее выплаты выглядят так:

13,86 злотых – реальная польская пенсия, заработанная по уплаченным взносам в Польше.

371,14 злотых – размер украинской пенсии.

1539,49 злотых – доплата от польского государства.

В сумме женщина получает минимальную польскую пенсию – 1607,35 злотых. Более того, по словам депутата, этой пенсионерке также выплатили одноразовую компенсацию за прошлый период в размере более 73 тысяч злотых.

Как механизм работает сейчас?

В Учреждении социального страхования (ZUS) подтвердили, что они действуют исключительно в рамках закона. Правила начисления следующие:

Стаж работы в Украине и в Польше суммируется. Чтобы иметь право на выплаты, необходимо достичь пенсионного возраста (60 лет для женщин, 65 для мужчин) и иметь соответствующий стаж (20 лет для женщин, 25 для мужчин). Если общая сумма украинской и польской пенсий не дотягивает до польского минимума (в настоящее время это 1978,49 злотых брутто), Польша покрывает эту разницу.

Важный нюанс: доплата к польской минимальной пенсии осуществляется исключительно при проживании на территории Польши. Если пенсионер возвращается в Украину или переезжает в другое государство, выплаты от Польши немедленно отменяются.

Что предлагает сменить "Конфедерация"?

Новый законопроект имеет целью сделать систему более симметричной. Ришард Вильк уверяет, что суть не в том, чтобы что-то у кого отнять, а в восстановлении справедливости.

Несправедливо, чтобы польские налогоплательщики вносили в пенсионный фонд кому-то, кто всю свою жизнь проработал где-то и внес в нашу систему социального обеспечения всего несколько денег,

– подытожил депутат.