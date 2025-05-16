У Польщі посилили правила для іноземних студентів: чого очікувати

Польща оголосила про нові заходи з регулювання притоку іноземних студентів, визначивши студентську візу суто для освітніх цілей. Це рішення запроваджує додаткові вимоги, спрямовані на захист цілісності освітньої системи та підвищення прозорості.

У квітні 2025 року Сенат Польщі схвалив новий закон, спрямований на перегляд правил, що стосуються студентських віз для іноземців. Вони спрямовані на усунення та пом'якшення зловживань у візовій системі, пише 24 Канал з посиланням на inPoland.

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Що саме зміниться для студентів у Польщі

Обов'язкове підтвердження знання мови на рівні B2

Польські університети тепер вимагатимуть від усіх іноземних студентів подавати документ, що підтверджує їхнє володіння мовою викладання – польською або англійською – на рівні не нижче B2.

Ця вимога покликана забезпечити належну підготовку студентів до повноцінної участі в навчальному процесі. Заявки, які не матимуть такого підтвердження, розглядатися не будуть.

Обмеження на частку іноземних студентів

Суттєвою зміною є і те, що навчальні заклади тепер зобов'язані дотримуватися нової квоти щодо набору іноземних студентів. Так, відсоток іноземних студентів у будь-якому навчальному закладі не може перевищувати 50% від загальної кількості студентів. Якщо університет перевищить цей ліміт, йому буде заборонено приймати додаткових іноземних студентів, доки співвідношення не повернеться до прийнятних параметрів.

Реєстр іноземних студентів та аспірантів

Також всі вищі навчальні заклади Польщі зобов'язані вести спеціальний реєстр іноземних студентів. Він міститиме ключову особисту інформацію, таку як номер PESEL (якщо є), ідентифікаційний номер, країну народження, дані про вступ, а також записи, що стосуються володіння Картою поляка.

Зібрані дані будуть доступні Міністерству закордонних справ та польським консулам, що посилить нагляд та підтримку іноземних студентів.

Повідомлення консульства про неявку на навчання

Якщо студент не розпочинає навчання відповідно до візових вимог, університет зобов'язаний негайно повідомити про це польське консульство. Це сприятиме швидкому анулюванню віз, які не були використані в освітніх цілях.

Посилення цілей використання візи

Студентські візи більше не будуть слугувати "зручним способом" для осіб, які бажають легально перебувати в Польщі або подорожувати до країн Шенгенської зони. Відтепер вони будуть суворо обмежені освітніми цілями, а це означає, що будь-яка робота чи інша діяльність потребуватиме окремого дозволу.

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