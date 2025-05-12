Польща змінила умови для іноземних студентів: Дуда підписав закон

Наприкінці квітня Сенат Польщі ухвалив закон про видачу студентських віз іноземцям. Анджей Дуда вже його підписав.

Мета змін – обмежити використання студентських віз іноземцями, які отримують їх не з метою навчання, а для роботи чи поїздок до інших країн Шенгену. Про це пише 24 Канал із посиланням на inPoland.

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Нові правила видачі студентських віз в Польщі

Згідно з новими правилами, при вступі іноземець має знати польську мову бодай на базовому рівні.

Тобто абітурієнт повинен буде пред'явити документ, який підтверджує знання мови принаймні на рівні B2.

Натомість ректор університету зобов'язаний негайно повідомити консула, який видав візу, якщо іноземець не почав навчання у даному навчальному закладі.

Крім цього, Польща ввела ліміт на приймання іноземних студентів. Кількість вступників-іноземців в університеті не може перевищувати 50% від загальної кількості студентів закладу.

Важливо. Вишам, де вже є понад 50% іноземних студентів, заборонено приймати іноземців, доки ця кількість не знизиться до 50%.

Також в Польщі створять реєстр іноземців, які приймаються на навчання та докторантуру. Він міститиме: особисті дані, номер PESEL, а за його відсутності – номер документа, який посвідчує особу, країну народження, інформацію про вступ до навчання чи докторантури та інформацію щодо того, чи має така особа Карту поляка.