Туристи часто стикаються з унікальними правилами етикету та законодавством різних країн. Жителі популярних туристичних напрямків повідомляють про тенденцію, коли іноземні гості з року в рік роблять одні й ті ж помилки.

Попри численні поради та рекомендації щодо подорожей, виявляється, що багато мандрівників не знають про місцеві звичаї, що призводить до циклу повторюваних помилок. 24 Канал з посиланням на форум Reddit ділиться найпоширенішими помилками туристів.

Які помилки туристи за кордоном роблять найчастіше?

Нещодавня дискусія на популярному форумі показала, що багато користувачів вважають, що туристи часто недооцінюють ризики, пов'язані з дикою природою, під час походів у незнайомі регіони.

Норвегія

У своїй нещодавній заяві місцевий житель висловив значну стурбованість щодо просування норвезьких дестинацій у соціальних мережах та інтернеті.

Наша проблема полягає насамперед у тому, як поширюється інформація… Багато туристів приїжджають непідготовленими до реалій регіону,

– зазначив він.

Попри те, що вони поінформовані про відстані, які часто вимірюються кілометрами і годинами, багато не розуміють викликів, пов'язаних з різноманітним рельєфом і непередбачуваними погодними умовами Норвегії. Така непідготовленість може призвести до того, що туристи вирушають у мандри, погано пристосовані до навколишнього середовища: їх часто можна побачити в шортах, в'єтнамках і з селфі-палками.

Австрія

Тоді як місцевий житель Австрії звернув увагу на протилежне – туристи інвестують в дороге спорядження для походів гірськими стежками, які призначені для звичайних післяобідніх прогулянок.

Тим часом інший дописувач радить мандрівникам, які прямують до північних країн, урізноманітнити свої маршрути, не обмежуючись лише очікуванням побачити північне сяйво.

Нідерланди

Дописувач з Нідерландів висловив обурення поведінкою іноземних туристів, які ігнорують знаки, що забороняють доступ до тюльпанових полів, вважаючи їх пішохідними доріжками.

У своїй заяві він підкреслив значну шкоду, завдану посівам, зазначивши: "Численні знаки забороняють це, але туристи все одно це роблять".



У Нідерландах туристи часто нехтують правилами відвідування тюльпанових полів / Фото Unsplash

Крім того, ще один місцевий житель висловив занепокоєння з приводу того, що туристи помилково вважають, що велодоріжки також придатні для пішохідних прогулянок.

Фінляндія

У Фінляндії сезон збору диких ягід приваблює численних туристів до безкраїх лісів країни завдяки місцевим законам, які дозволяють необмежений доступ до природних заповідників і приватних земель.

Однак, багато відвідувачів не знають, що водночас існують суворі фінські правила щодо розведення вогнищ і ночівлі в наметах. Ця діяльність дозволена лише у спеціально відведених місцях.

Італія

Італійська ресторанна індустрія зазвичай запроваджує окрему плату за обслуговування, відому як "коперто", і ця практика продовжує заставати багатьох туристів зненацька.

Туристи панічно бояться "коперто" в ресторанах. Ні, це не шахрайство. Ні, це не чайові. Так, його платять усі. Так, навіть ви,

– зазначив один з представників галузі.

Також є інша пастка для туристів: обіди в ресторанах або закладах швидкого харчування, розташованих уздовж головних туристичних вулиць міст. Відвідувачам радять відправитися за 2 хвилини ходьби від цих галасливих районів, й знайти схожі кулінарні варіанти за значно нижчими цінами.

Тим часом італійське місто Поліньяно-а-Маре закликає туристів не стрибати зі скель.