"Слово з 4 літер": пілот розвернув літак через дивну назву Bluetooth одного пасажира

Рейс авіакомпанії United Airlines, що летів до Іспанії, розвернувся серед океану, аби здійснити термінову посадку. Причиною стала назва Bluetooth одного з пасажирів.

Провокаційна назва Bluetooth-пристрою пасажира призвела до того, що літак розвернувся за сотні кілометрів від місця призначення, аби повернутися в аеропорт. Рішення ухвалили через потенційну загрозу безпеці, пише Independent.

Чому літак приземлився завчасно?

Boeing 767 вилетів з Ньюарка до Пальма-де-Майорки зі 190 пасажирами та 12 членами екіпажу на борту. Та вже за три години літак екстрено повернувся на злітну смугу у міжнародному аеропорту Ньюарк Ліберті.

Рішення ухвалили після консультації з головним офісом авіакомпанії у Чикаго – і все через те, що члени екіпажу запідозрили небезпеку через список доступних Bluetooth-мереж. Назви доступні для усіх пасажирів, тож і вони, і стюарди побачили назву гаджета, що складалася з "певного слова з чотирьох літер".

Точне формулювання не розголошують – але саме воно викликало підозру у терористичній загрозі. Скоріш за все, ці таємничі 4 літери є словом "bomb".



Літак приземлився завчасно через дивну назву Bluetooth-мережі / Фото Pexels

А ось в аеропорту на літак вже очікували спецслужби. Усім пасажирам наказали негайно покинути салон, а тоді розпочалася масштабна перевірка та обшуки що крісел, що багажного відсіку.

Пасажири, що летіли рейсом, також згадують про те, що бортпровідники кілька разів просили вимкнути Bluetooth, але два пристрої все одно залишалися активними – і саме це змусило митну та прикордонну службу провести повторну перевірку. Зрештою пасажирів вдалося відправити до Іспанії іншим літаком – а подальша доля людини, що мала незвично підписаний Bluetooth, залишається невідомою.

