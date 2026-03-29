Закордон Новини про життя за кордоном
29 березня, 18:35
У Польщі змінюються правила отримання водійського посвідчення: що треба знати українцям

Марина Блохіна
Основні тези
  • У Польщі готуються зміни в іспитах на отримання водійських прав, які спростять процес для українців.
  • Основні зміни включають скасування тесту на маневровому майданчику та оновлення теоретичної частини іспиту.

На українців, що планують складати іспит на водіння у Польщі, очікує приємна новина – адже уряд готує зміни, що значно спростять отримання документа.

Нещодавно міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак заявив, що скоро у Польщі представлять спеціальний закон, що змінить окремі елементи іспиту на отримання водійських прав, пише InPoland

Як зміниться отримання водійських прав у Польщі?

У Польщі вже зовсім скоро можна буде отримати водійське посвідчення значно простіше. 

 погоджуюся, що до системи іспитів та підготовки водіїв необхідно внести зміни. Ми до цього готуємося; у мене підготовлений законопроект, і міністр Станіслав Буковець, який відповідає за цю сферу Міністерства інфраструктури, представить його детально наступного тижня, 
– заявив міністр. 

Також політик заявив, що зміни очікуються значні, а найбільшою з них стане скасування тесту на маневровому майданчику. 

Більшість експертів у Польщі вважають цю частину екзамену "пережитком минулого", і в багатьох країнах Європи вони також поступово скасовуються. І з цього приводу у Польщі вже готується законопроєкт, пише Business Insider

Та зміни стосуватимуться й теоретичної частини іспиту: питання стануть іншими, а також на оновлення очікує і все навчання та екзаменаційна комісія. Іспит, за словами міністра інфраструктури, має відображати реальність водія, а не "штучні теоретичні питання". 

