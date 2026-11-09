Посилка до отримувача не дійде: ось що заборонено відправляти в Україну з США

Вже в листопаді чимало людей за кордоном починають підбирати подарунки до Різдва та думають про те, як відправити їх родичам та близьким в Україну. І попри те, що пошта є найзручнішим варіантом, надсилати нею можна далеко не все.

Під час відправлення посилок зі Штатів до України потрібно враховувати одразу три групи правил: правила США, України та перевізника. І іноді трапляється так, що товар абсолютно легальний в обох країнах, але його все одно не приймуть до пересилання чи не пропустять через митницю. Тож 24 Канал розповідає, що не можна відправляти посилками.

Які речі не можна відправляти посилками до України зі США?

Зброя та предмети самооборони

Категорично заборонено відправляти вогнепальну зброю будь-яких видів, а також патрони, набої, порох, детонатори та вибухові речовини. Втім, не всі знають, що не можна відправляти й холодну зброю, а також кастети й інші спеціальні предмети для нападу чи оборони.

Деякі іграшки, макети та точні копії вогнепальної зброї також можуть не прийняти до міжнародного пересилання через вимоги авіаційної безпеки.

Легкозаймисті речовини

Не можна відправляти поштою розчинники, будь-які види пального, ацетон. Також не вдасться до свят надіслати зі США петарди, піротехніку й феєрверки.

Аерозолі

Навіть покупки з косметичного магазину можуть опинитися під забороною, якщо серед них будуть:

освіжувачі повітря в балончиках;

дезодоранти-спреї;

лаки для волосся.

Причиною такої заборони є ризик займання, пошкодження чи витоку під час перевезення подібного товару.

Парфуми й лаки для нігтів

Парфуми – це дуже популярний подарунок до Різдва, але надіслати їх в Україну не вдасться, якщо у складі є спирт. Так само під забороною усі легкозаймисті косметичні засоби, лаки для нігтів та деякі інші засоби для манікюру, що містять небезпечні розчинники.

Алкоголь, тютюн і електронні сигарети

Приватними міжнародними посилками заборонено відправляти будь-які алкогольні напої, зокрема вино, віскі, горілку та пиво. Але також під забороною і тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет.

Гроші та дорогоцінності

У переліку заборон саме для України USPS прямо зазначає, що відправляти не можна монети, банкноти, готівкову валюту та цінні папери на пред'явника. Також заборонені у приватних посилках платина, золото, срібло та дорогоцінне каміння.

Документи, що посвідчують особу

Звичайною міжнародною поштою не можна відправляти внутрішні документи, що посвідчують особу. При цьому в українському законодавстві є виняток для окремих документів – зокрема закордонних паспортів. Їх можна пересилати у реєстрованих міжнародних відправленнях.

Тим часом USPS має свої обмеження, і посвідчення особи зазначені як заборонені для відправлень в Україну.

Літієві батареї

Прилади з літієвими батареями не заборонені прямо, але щодо них діє чимало правил і в українських, і в американських перевізників. Для того, аби відправити з США ноутбук, телефон чи повербанк, не завадить спершу отримати письмове підтвердження, що саме цю річ можна транспортувати до України.