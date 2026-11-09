Посылка до получателя не дойдет: вот что запрещено отправлять в Украину из США

При отправке посылок из США в Украину необходимо учитывать сразу три группы правил: правила США, Украины и перевозчика. И иногда бывает так, что товар абсолютно легален в обеих странах, но его все равно не примут к пересылке или не пропустят через таможню. Поэтому "24 Канал" рассказывает, что нельзя отправлять посылками.

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Какие вещи нельзя отправлять посылками в Украину из США?

Оружие и предметы самообороны

Категорически запрещено отправлять огнестрельное оружие любых видов, а также патроны, боеприпасы, порох, детонаторы и взрывчатые вещества. Впрочем, не все знают, что нельзя отправлять и холодное оружие, а также кастеты и другие специальные предметы для нападения или защиты.

Некоторые игрушки, макеты и точные копии огнестрельного оружия также могут не быть приняты к международной пересылке из-за требований авиационной безопасности.

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Легковоспламеняющиеся вещества

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Нельзя отправлять по почте растворители, любые виды горючего, ацетон. Также не удастся к праздникам отправить из США петарды, пиротехнику и фейерверки.

Аэрозоли

Даже покупки из косметического магазина могут оказаться под запретом, если среди них будут:

освежители воздуха в баллончиках;

дезодоранты-спреи;

лаки для волос.

Причиной такого запрета является риск возгорания, повреждения или утечки при перевозке подобных товаров.

Парфюмерия и лаки для ногтей

Парфюмерия – очень популярный подарок на Рождество, но отправить ее в Украину не удастся, если в составе есть спирт. Также под запретом находятся все легковоспламеняющиеся косметические средства, лаки для ногтей и некоторые другие средства для маникюра, которые содержат опасные растворители.

Алкоголь, табак и электронные сигареты

Частными международными посылками запрещено отправлять любые алкогольные напитки, в том числе вино, виски, водку и пиво. Но также под запретом находятся табачные изделия и жидкости для электронных сигарет.

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Деньги и драгоценности

В перечне запретов именно для Украины USPS прямо указывает, что отправлять нельзя монеты, банкноты, наличную валюту и ценные бумаги на предъявителя. Также в частных посылках запрещены платина, золото, серебро и драгоценные камни.

Документы, удостоверяющие личность

Обычной международной почтой нельзя отправлять внутренние документы, удостоверяющие личность. При этом в украинском законодательстве предусмотрено исключение для отдельных документов – в частности, загранпаспортов. Их можно пересылать в зарегистрированных международных отправлениях.

Между тем у USPS есть свои ограничения, и личные удостоверения личности указаны как запрещенные для отправки в Украину.

Литиевые батареи

Устройства с литиевыми батареями не запрещены напрямую, но в отношении них действует немало правил как у украинских, так и у американских перевозчиков. Чтобы отправить из США ноутбук, телефон или портативный аккумулятор, не помешает сначала получить письменное подтверждение, что именно этот предмет можно перевозить в Украину.