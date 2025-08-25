Анна Старушкевич – українська оперна співачка та громадська діячка, що зараз мешкає у Великій Британії. Вона розповіла про ставлення місцевих митців до війни в Україні.

До Королівської опери повертається Анна Нетребко – росіянка, що підтримує Путіна. Втім, британські митці не в захваті від цього рішення, розповіла в інтерв'ю 24 Каналу українська оперна співачка Анна Старушкевич.

Цікаво Для росіян і білорусів теж: Німеччина розморозить гуманітарні візи, але з нюансом

Як митці з Великої Британії ставляться до війни в Україні?

Українка переконана, що митці у Британії підтримують Україну, як і переважна кількість британців – але є нюанси. Зокрема, до Королівської опери повертають Анну Нетребко – росіянку, що часто виступає рупором Кремля.

Це підтверджено багатьма діями, багатьма публікаціями та навіть її доволі близькими відносинами з Володимиром Путіним,

– поділилася Анна Старушкевич.

Повернення Нетребко відбулося на тлі зміни директора Королівської опери. Втім, проти цього рішення все ж були протести – і більшість митців з ним не погоджуються.

Навіть такий дуже відомий журналіст у класичній музиці Норман Лебрехт на своїй платформі (з мільйоном читачів) відверто висловлюється проти повернення Нетребко та їй подібних,

– додала українка.

До слова, раніше ми вже розповідали, як в Британії ставляться до війни – українська оперна співачка поділилася, що фокус від подій в Україні вже відійшов.