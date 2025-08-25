"Більшість митців проти": українка розповіла про повернення до опери росіянки Нетребко
- Анна Нетребко повертається до Королівської опери, що викликало негативну реакцію серед британських митців.
- Більшість митців у Великій Британії, включно з відомим журналістом Норманом Лебрехтом, виступають проти цього рішення через підтримку Нетребко Путіна.
- Повернення Нетребко сталося через зміну директора Королівської опери, попри протести та незгоду більшості митців.
Анна Старушкевич – українська оперна співачка та громадська діячка, що зараз мешкає у Великій Британії. Вона розповіла про ставлення місцевих митців до війни в Україні.
До Королівської опери повертається Анна Нетребко – росіянка, що підтримує Путіна. Втім, британські митці не в захваті від цього рішення, розповіла в інтерв'ю 24 Каналу українська оперна співачка Анна Старушкевич.
Як митці з Великої Британії ставляться до війни в Україні?
Українка переконана, що митці у Британії підтримують Україну, як і переважна кількість британців – але є нюанси. Зокрема, до Королівської опери повертають Анну Нетребко – росіянку, що часто виступає рупором Кремля.
Це підтверджено багатьма діями, багатьма публікаціями та навіть її доволі близькими відносинами з Володимиром Путіним,
– поділилася Анна Старушкевич.
Повернення Нетребко відбулося на тлі зміни директора Королівської опери. Втім, проти цього рішення все ж були протести – і більшість митців з ним не погоджуються.
Навіть такий дуже відомий журналіст у класичній музиці Норман Лебрехт на своїй платформі (з мільйоном читачів) відверто висловлюється проти повернення Нетребко та їй подібних,
– додала українка.
До слова, раніше ми вже розповідали, як в Британії ставляться до війни – українська оперна співачка поділилася, що фокус від подій в Україні вже відійшов.