Анна Старушкевич – украинская оперная певица и общественный деятель, которая сейчас живет в Великобритании. Она рассказала об отношении местных художников к войне в Украине.

В Королевскую оперу возвращается Анна Нетребко – россиянка, поддерживающая Путина. Впрочем, британские деятели искусства не в восторге от этого решения, рассказала в интервью 24 Каналу украинская оперная певица Анна Старушкевич.

Как деятели искусства из Великобритании относятся к войне в Украине?

Украинка убеждена, что артисты в Британии поддерживают Украину, как и подавляющее количество британцев – но есть нюансы. В частности, в Королевскую оперу возвращают Анну Нетребко – россиянку, что часто выступает рупором Кремля.

Это подтверждено многими действиями, многими публикациями и даже ее довольно близкими отношениями с Владимиром Путиным,

– поделилась Анна Старушкевич.

Возвращение Нетребко произошло на фоне смены директора Королевской оперы. Впрочем, против этого решения все же были протесты – и большинство деятелей искусства с ним не согласны.

Даже такой очень известный журналист в классической музыке Норман Лебрехт на своей платформе (с миллионом читателей) откровенно высказывается против возвращения Нетребко и ей подобных,

– добавила украинка.

