Все через неймовірну спеку: німецька залізниця запустила незвичну акцію

Нещодавно Європу накрила чергова хвиля пекельної спеки – і через неї чимало потягів у Німеччині довелося скасувати або перенести. Тим часом пасажирів закликають відмовитися від некритичних поїздок, і для цього навіть дозволяють повернути квитки безплатно.

Головний залізничний перевізник Німеччини, Deutsche Bahn, на тлі неймовірно сильної спеки оголосив спеціальну акцію: з 25 по 30 червня 2026 року мандрівники можуть повернути свої квитки та отримати повну суму назад.

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Як діє акція від Deutsche Bahn?

Екстремальні температури вже потрохи стають новою нормою для багатьох країн Європи, і Німеччини зокрема. Цього тижня над західною частиною континенту утворився такий собі "тепловий купол", через що в деяких регіонах температури піднялися навіть до 44 градусів.

На тлі цих аномальних показників термометра у Німеччині людей закликають не їздити потягом без особливої потреби. А для того, аби люди справді скасували свої поїздки, залізниця дозволила безплатно скасувати бронювання.

Усі пасажири, які забронювали квитки до 23 червня 2026 року на період з 25 по 30 червня 2026 року та бажають скасувати поїздку через посилення спеки, можуть зробити це безкоштовно в рамках цієї акції,

– повідомили у залізниці.

Для того, аби скасувати квиток за акцією, потрібно заповнити відповідну онлайн-форму на сайті перевізника, або ж звернутися до кас на вокзалах. А ось для людей, що все ж оберуть подорожувати протягом тижня, у DB пообіцяли забезпечити потяги додатковими запасами води.

Як в Європі реагують на спеку?

Аномальні температури накрили не лише Німеччину, але й Бельгію, Францію та Іспанію. Там також довелося скасувати багато потягів, а у Франції також закрили понад 800 шкіл. В Парижі температура вже перетнула позначку у 39 градусів, і до кінця тижня тільки зростатиме.

На тлі цього місцева партія "зелених" вимагає запровадити спеціальну кліматичну відпустку, аби люди могли залишитися вдома у спеку і не втратити дохід.