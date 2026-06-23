Західну Європу наприкінці червня знову накрила досить жорстка хвиля спеки, що вже обіцяє побити усі температурні рекорди. Практично половина Франції вже оголосила про найвищий, червоний рівень небезпеки, а залізничне сполучення у Бельгії порушено, пише The Guardian. Тим часом в Іспанії та Німеччині скасовують та переносять спортивні змагання.

Цікаво "Одна довга черга до туалету": туристам радять не їхати на один грецький острів

Що відомо про нову хвилю спеки в Європі?

Ще вчора, в понеділок, 49 з 96 департаментів Франції перевели на перший рівень небезпеки. 35 мільйонів людей, що живуть там, закликали до "абсолютної пильності" та порадили уникати будь-яких фізичних навантажень, часто пити воду та не виходити під прямі сонячні промені.

Тим часом ще 40 департаментів перевели на помаранчевий рівень небезпеки. Денні температури очікуються виняткові: у західній та центральній Франції у другій половині дня температура перевищуватиме 40°C: у Бордо вона досягне 43 градусів, у Ліможі – 41.

У столиці країни, Парижі, буде не набагато холодніше: вже в понеділок температура перевищила 39°C, і до кінця тижня вона лише продовжуватиме зростати. Через цю аномальну погоду по всій країні довелося закрити 800 шкіл, а ще 1800 перенесли заняття та скоротили їх, аби учні могли повернутися додому до настання основної хвилі спеки.

Кожен десятий приміський потяг у районі Парижа скасували через побоювання щодо колій та рухомого складу.

У Німеччині тим часом через спеку довелося призупинити фінал тенісного турніру Berlin Open. Сильні грози призвели також до того, що з майданчика людей довелося евакуювати.

Тим часом в Бельгії позначка термометра вже перетнула 30 градусів – і це найвища температура, що коли-небудь реєструвалася в країні. Через це частину потягів довелося скасувати, аби знизити кількість поломок.

Як у Європі працюють у спеку?

Через аномальні погодні умови, що вперше цього року проявилися у травні, французька партія "зелених" вже вимагає ввести так звані "кліматичні відпустки". Вони триватимуть до 5 днів та дозволять працівникам не виходити на роботу, коли це може завдати шкоди здоров'ю, і водночас не втрачати дохід.

Такі самі відпустки вже існують в Іспанії – там їх ввели ще 2024 року.