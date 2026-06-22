Партія "зелених" у Франції пропонує ввести новий вид відпустки, пов'язаний з екстремальними погодними явищами. Зараз її даватимуть через аномальну спеку, але в пропозиції йдеться не лише про неї, а про будь-яку надзвичайно несприятливу погоду, пише Le Figaro.

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Чому у Франції хочуть ввести кліматичні відпустки?

"Зелені" у Франції пропонують створити кліматичну відпустку, що триватиме до 5 днів, аби працівники могли легше пережити повені, пожежі, спеку чи закриття шкіл через клімат, і при цьому не втратити дохід.

Ніхто не має ризикувати своїм здоров’ям чи здоров’ям близьких для того, щоб вийти на роботу,

– написали у петиції.

Як приклад наводять модель, що вже два роки успішно функціонує в Іспанії – там можна отримати 4-денну оплачувану відпустку, аби не доводилося пересуватися за екстремальних погодних умов та ризикувати здоров'ям.

А у Франції зараз через "тепловий купол" над західною Європою тримається неймовірна спека, і вона лише посилиться найближчими днями та, за прогнозами, подекуди досягне 45 градусів за Цельсієм.

Як у Франції реагують на аномальну спеку?

У неділю в 35 з 96 департаментів країни оголосили червоний, найвищий рівень небезпеки. А в понеділок – вівторок температура має піднятися навіть вище. І через це у Франції тимчасово оголосили "сухий закон" – заборонили продавати алкоголь на масових заходах.

Це має зменшити навантаження на екстрені та медичні служби й лікарні. Окрім того, через спеку довелося скасувати частину потягів.