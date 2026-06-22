Практично 96% усіх пляжів на річках, озерах та морях в ЄС відповідають мінімальним стандартам якості Європейського Союзу. І лише 1,5% оцінили як "погані". Та те, що пляжі прийнятні, не означає, що відпочинок там буде відмінний, пише Euronews. Тож ось де вода точно буде чистою, а пляжі – доглянутими.

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В яких країнах Європи найчистіша вода?

В Європі набагато чистішими є прибережні води, а ось річки та озера опиняються брудними у більшій кількості випадків. Це пояснюється тим, що такі водойми більш схильні до короткочасних забруднень, що пов'язані з сильними дощами чи посухою, і особливо влітку.

Воду перевіряють на наявність кишкової палички та кишкових ентерококів – саме вони є ключовими показниками фекального забруднення, що сигналізує про ризики для здоров'я. І, відповідно до цих оцінок, найкращою країною для купання є Кіпр – 100% вод країни класифікували як "відмінні".



На Кіпрі найкраща вода для плавання / Фото Pexels

Одразу ж після Кіпру йдуть дві популярні серед українців країни – Греція та Болгарія, де якість води оцінена у 97 та 96% відповідно.

А ось четверте місце посіла Австрія, що не має виходу до моря, але річки та озера настільки чисті, що купання у практично усіх водоймах є абсолютно безпечним. Морські пляжі Литви та Словенії також оцінили дуже високо, але внутрішні води для купання знизили загальний бал.

Де в Європі найбрудніша вода?

Кілька країн в Європі не можуть похвалитися такими ж результатами якості води. Зокрема, високі шанси натрапити на брудну воду є в Естонії, Польщі, Угорщині та Бельгії.

А ось якщо розглядати внутрішні водойми, то найбрудніша вода в річках і озерах саме в популярній Іспанії – 11% цих водойм класифіковані як "погані" для купання.