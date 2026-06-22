Практически 96 % всех пляжей на реках, озерах и морях в ЕС соответствуют минимальным стандартам качества Европейского Союза. И лишь 1,5% оценили как "плохие". Но то, что пляжи приемлемы, не означает, что отдых там будет отличным, пишет Euronews. Так что вот где вода точно будет чистой, а пляжи — ухоженными.

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В каких странах Европы самая чистая вода?

В Европе прибрежные воды намного чище, а вот реки и озера в большинстве случаев оказываются грязными. Это объясняется тем, что такие водоемы более подвержены кратковременным загрязнениям, связанным с сильными дождями или засухой, особенно летом.

Воду проверяют на наличие кишечной палочки и кишечных энтерококков — именно они являются ключевыми показателями фекального загрязнения, сигнализирующего о рисках для здоровья. И, согласно этим оценкам, лучшей страной для купания является Кипр — 100% вод страны классифицированы как "отличные".



На Кипре лучшая вода для купания / Фото Pexels

Сразу же за Кипром следуют две популярные среди украинцев страны – Греция и Болгария, где качество воды оценено в 97 и 96% соответственно.

А вот четвертое место заняла Австрия, не имеющая выхода к морю, но реки и озера которой настолько чисты, что купание практически во всех водоемах абсолютно безопасно. Морские пляжи Литвы и Словении также получили очень высокую оценку, но внутренние воды для купания снизили общий балл.

Где в Европе самая грязная вода?

Несколько стран в Европе не могут похвастаться такими же результатами по качеству воды. В частности, высокие шансы наткнуться на грязную воду есть в Эстонии, Польше, Венгрии и Бельгии.

А вот если рассматривать внутренние водоемы, то самая грязная вода в реках и озерах именно в популярной Испании – 11% этих водоемов классифицированы как "плохие" для купания.