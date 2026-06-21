Про це 21 червня повідомило BBC.

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Які обмеження ввели у Європі?

Франція

У неділю, 21 червня, найвищий, червоний рівень небезпеки оголошено у 35 з 96 департаментів країни. Синоптики прогнозують, що 22 – 23 червня температура повітря в окремих регіонах сягатиме 39 – 41 градус вище нуля.

Канцелярія прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню заборонила алкоголь на офіційних масових заходах. Під обмеження потрапив й національний музичний фестиваль Fête de la Musique, що зазвичай збирає мільйони людей.

Уряд заборонив пропонувати алкоголь, щоб зменшити навантаження на екстрені та медичні служби, а також лікарні.

Через спекотну погоду також скасовували частину залізничних рейсів та ввели особливий режим роботи комунальників.

Міністр національної освіти Едуард Жеффрей заявив, що у понеділок 845 навчальних закладів не працюватимуть або прийматимуть учнів у мінімальному режимі. Ще близько 1 800 – відпустять учнів на початку другої половини дня.

Крім того, міська влада Парижу вирішила не закривати парки та сади на ніч, щоб люди могли знайти прохолоду. Їх закликають уникати перебування на сонці та пити більше води.

Італія

У Reuters розповіли, що найближчими днями в Італії очікується спека 36 – 37 градусів тепла.

Днями у Римі туристи стояли у чергах біля Колізею попри палюче сонце та намагались охолодитись у приміщеннях під руїнами храму Клавдія. Водночас у північному місті Болонья люди рятувались від спеки біля фонтану та в затінках.

Іспанія

Королівська існаська футбольна федерація вирішила закрити фан-зону з екранами на площі Пласа-де-Колон у Мадриді. Вболівальники планували там дивитися матч збірної Іспанії проти Саудівської Аравії. При цьому сама гра відбудеться на стадіоні в Атланті, обладнаному кондиціонерами.

До речі, на погоду в Україні наразі впливає циклон із північного сходу, який приносить прохолодніше повітря та місцями дощі з грозами. Але у деяких регіонах можливе зростання температури повітря з активним сонячним прогрівом.