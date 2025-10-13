Значна кількість українців, які шукали притулку за кордоном після початку повномасштабної війни в лютому 2022 року, висловлюють бажання повернутися на батьківщину. Однак численні фактори перешкоджають їм зробити це.

Нещодавнє опитування, проведене Інститутом ifo, в якому взяли участь 2 543 українці з 30 європейських країн, показало, що на готовність цих біженців повернутися впливають три основні фактори, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Тимчасовий захист у Німеччині не вічний: як українцям змінити статус вже зараз

Що впливає на рішення українців повернутися додому?

Майже половина українських біженців висловили готовність повернутися додому, якщо Україна відновить кордони 1991 року, вступить до НАТО й отримає перспективу членства в Європейському Союзі.

Готовність повернення визначається 3 ключовими факторами:

завершенням війни, наявністю гарантій безпеки, впровадженням політичних реформ.

Також більшість біженців вважають поліпшення ситуації на ринку праці та боротьбу з корупцією важливими факторами для свого потенційного повернення в Україну.

Згідно з опитуванням, без виконання хоча б однієї з перерахованих вище умов тільки 3% українських біженців готові повернутися додому.

Суверенітет над усією територією країни і надійні гарантії безпеки є основними умовами для повернення українських біженців. Економічні чинники менш важливі для їхньої готовності повернутися,

– розповіла дослідниця Інституту ifo Івонн Гісінг.

Ймовірність повернення біженців в Україну може значно зрости, якщо країна відновить кордони 1991 року, – за оцінками, на 10,8%. Дослідження показує, що членство в НАТО в поєднанні з відповідними гарантіями безпеки підвищило б шанси на повернення на 7,1%. Часткове звільнення окупованих територій може призвести до збільшення ймовірності повернення на 6,8%.



Що впливає на рішення українців повернутися додому / Фото Shutterstock

Цікаво, що стан ринку праці в Україні має меншу вагу для потенційних репатріантів: лише 4,1% респондентів визначили покращення ситуації на ринку праці як ключову умову для свого повернення.

Крім того, перспектива вступу України до ЄС та зусилля зі зниження рівня корупції також розглядаються як фактори, що можуть підвищити ймовірність повернення біженців. Кожен з них сприяє збільшенню ймовірності повернення на 3%.

Скільки українських біженців в ЄС і де найбільше?