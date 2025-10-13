Конец войны – не главный фактор: украинские беженцы назвали 3 условия, при которых вернутся
- Украинские беженцы готовы вернуться, если Украина восстановит границы 1991 года, вступит в НАТО и получит перспективу членства в ЕС.
- Улучшение рынка труда и борьба с коррупцией также важны для возвращения, но менее значимы, чем гарантии безопасности и суверенитет.
Значительное количество украинцев, которые искали убежища за рубежом после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года, выражают желание вернуться на родину. Однако многочисленные факторы препятствуют им сделать это.
Недавний опрос, проведенный Институтом ifo, в котором приняли участие 2 543 украинца из 30 европейских стран, показал, что на готовность этих беженцев вернуться влияют три основных фактора, сообщает 24 Канал.
Читайте также Временная защита в Германии не вечная: как украинцам изменить статус уже сейчас
Что влияет на решение украинцев вернуться домой?
Почти половина украинских беженцев выразили готовность вернуться домой, если Украина восстановит границы 1991 года, вступит в НАТО и получит перспективу членства в Европейском Союзе.
Готовность возвращения определяется 3 ключевыми факторами:
- завершением войны,
- наличием гарантий безопасности,
- внедрением политических реформ.
Также большинство беженцев считают улучшение ситуации на рынке труда и борьбу с коррупцией важными факторами для своего потенциального возвращения в Украину.
Согласно опросу, без выполнения хотя бы одного из вышеперечисленных условий только 3% украинских беженцев готовы вернуться домой.
Суверенитет над всей территорией страны и надежные гарантии безопасности являются основными условиями для возвращения украинских беженцев. Экономические факторы менее важны для их готовности вернуться,
– рассказала исследовательница Института ifo Ивонн Гисинг.
Вероятность возвращения беженцев в Украину может значительно возрасти, если страна восстановит границы 1991 года, – по оценкам, на 10,8%. Исследование показывает, что членство в НАТО в сочетании с соответствующими гарантиями безопасности повысило бы шансы на возвращение на 7,1%. Частичное освобождение оккупированных территорий может привести к увеличению вероятности возвращения на 6,8%.
Что влияет на решение украинцев вернуться домой / Фото Shutterstock
Интересно, что состояние рынка труда в Украине имеет меньший вес для потенциальных репатриантов: только 4,1% респондентов определили улучшение ситуации на рынке труда как ключевое условие для своего возвращения.
Кроме того, перспектива вступления Украины в ЕС и усилия по снижению уровня коррупции также рассматриваются как факторы, которые могут повысить вероятность возвращения беженцев. Каждый из них способствует увеличению вероятности возвращения на 3%.
Сколько украинских беженцев в ЕС и где больше всего?
По состоянию на август 2025 года в ЕС находилось около 4,37 миллиона украинских беженцев.
Германия, Чехия и Румыния являются странами с наибольшим приростом количества украинских беженцев.