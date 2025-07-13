Іспанію накрила масштабна повінь: рятувальники шукають зниклих безвісти

Після хвилі аномальної спеки Європу охопили сильні дощі та повені, через що в кількох країнах оголосили штормові попередження. В іспанському регіоні Каталонія під час повені зникли безвісти двоє людей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

Читайте також Хвилі зносили й змивали будинки на шляху: після Техасу повінь накрила Нью-Мексико

В Іспанії вирує негода

У Каталонії внаслідок рясних дощів почалися масштабні повені. Повідомляється, що двоє людей зникли безвісти в місті Кубеляс, що приблизно за 50 кілометрів від Барселони.

За словами очевидців, вони переходили міст і впали в річку Фойш. Пожежники вважають, що обох, ймовірно, знесло течією. Наразі надзвичайники шукають зниклих безвісти з залученням дронів, гелікоптерів, підводних команд, а також регіональної поліції Каталонії.

Зазначається, що найбільше зливи зачепили південну частину агломерації Барселони. Через раптове підняття рівня води річки вийшли з берегів у кількох районах, спричинивши підтоплення.

Іспанію накрила потужна повінь: дивіться відео

В одному з найбільш постраждалих міст, Вілафранка-дель-Пенедес, повінь затопила перший поверх регіональної лікарні, що призвело до перебоїв з електропостачанням і закриття відділення невідкладної допомоги. За словами мера міста, всіх пацієнтів перенаправили до інших лікарень у регіоні та в Барселону. Крім того, там відкрили цілодобовий центр первинної допомоги для екстрених випадків.