У штаті Юта вирував масштабний вогняний торнадо: свідки показали кадри

Поблизу Ла-Сал у штаті Юта спалахнула пожежа Deer Creek. Рятувальники борються з кількома масштабними загоряннями.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox Weather.

Дивіться також Крит горить: вогонь загрожує курортам, туристів евакуюють – шокуючі відео

Що відомо про пожежу біля Ла-Сал?

Спекотне й посушливе літо спричинило низку масштабних лісових пожеж на заході Сполучених Штатів, зокрема в Юті. Там рятувальники борються з вісьмома великими загоряннями, які вже випалили понад 60 тисяч акрів землі.

Вогняний торнадо в Юті: дивіться відео свідків

Одне з таких масштабних загорянь, повідомляють очевидці, – пожежа Deer Creek, що вирує поблизу Ла-Сал. Якщо полум'я й дим уже створюють серйозну загрозу, то в понеділок у другій половині дня все це перетворилося на справжній вогняний смерч.

Пожежі на заході США: дивіться відео

Один із наших пожежників зафільмував це незвичне явище – вогняний вихор, який пронісся через ліси з ялівцю та пінонської сосни в районі пожежі Deer Creek, неподалік від Ла-Сал. На щастя, ніхто не постраждав,

– повідомило Бюро з управління земельними ресурсами штату Юта.

Масштабний вогняний вихор у Юті: дивіться відео очевидців

За даними Національної координаційної групи з питань боротьби з лісовими пожежами США, вогняний смерч – це обертовий стовп гарячого повітря та газів, що підіймаються над вогнем. Разом із газами у вихор потрапляють дим, уламки й навіть полум’я, як це видно на кадрах.

Великі вогняні смерчі можуть досягати потужності невеликих торнадо, а розміри таких вихорів можуть бути від кількох десятків сантиметрів до понад 150 метрів у діаметрі.