У штаті Юта вирував масштабний вогняний торнадо: свідки показали кадри
- У штаті Юта спалахнула пожежа Deer Creek, яка перетворилася на вогняний торнадо поблизу Ла-Сал.
- Рятувальники борються з кількома масштабними загоряннями, які випалили понад 60 тисяч акрів землі.
- Вогняний смерч був зафіксований у лісах з ялівцю та пінонської сосни, але ніхто не постраждав.
Поблизу Ла-Сал у штаті Юта спалахнула пожежа Deer Creek. Рятувальники борються з кількома масштабними загоряннями.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox Weather.
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Що відомо про пожежу біля Ла-Сал?
Спекотне й посушливе літо спричинило низку масштабних лісових пожеж на заході Сполучених Штатів, зокрема в Юті. Там рятувальники борються з вісьмома великими загоряннями, які вже випалили понад 60 тисяч акрів землі.
Вогняний торнадо в Юті: дивіться відео свідків
Одне з таких масштабних загорянь, повідомляють очевидці, – пожежа Deer Creek, що вирує поблизу Ла-Сал. Якщо полум'я й дим уже створюють серйозну загрозу, то в понеділок у другій половині дня все це перетворилося на справжній вогняний смерч.
Пожежі на заході США: дивіться відео
Один із наших пожежників зафільмував це незвичне явище – вогняний вихор, який пронісся через ліси з ялівцю та пінонської сосни в районі пожежі Deer Creek, неподалік від Ла-Сал. На щастя, ніхто не постраждав,
– повідомило Бюро з управління земельними ресурсами штату Юта.
Масштабний вогняний вихор у Юті: дивіться відео очевидців
За даними Національної координаційної групи з питань боротьби з лісовими пожежами США, вогняний смерч – це обертовий стовп гарячого повітря та газів, що підіймаються над вогнем. Разом із газами у вихор потрапляють дим, уламки й навіть полум’я, як це видно на кадрах.
Великі вогняні смерчі можуть досягати потужності невеликих торнадо, а розміри таких вихорів можуть бути від кількох десятків сантиметрів до понад 150 метрів у діаметрі.