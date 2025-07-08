Один з найбільш завантажених аеропортів Франції закрили через лісові пожежі: вогонь поширюється
- Аеропорт Марсель-Прованс у Франції закрили через лісові пожежі.
- Літаки не можуть злітати чи приземлятися, рейси перенаправили до інших аеропортів, і дата відновлення роботи невідома.
На півдні Франції триває боротьба з лісовими пожежами, які швидко поширюються по всьому регіону. У відповідь на загострення ситуації влада закрила один з найбільш завантажених в країні аеропорт – Марсель-Прованс.
Він є п'ятим у Франції за пасажирообігом. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Independent.
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Аеропорт Марсель-Прованс закрили через пожежі
У відповідь на пожежу влада Франції залучила до боротьби з вогнем 168 пожежників, а також гелікоптери. Місцевим жителям префектури порадили тримати вікна та двері зачиненими та уникати поїздок дорогами заради їхньої безпеки.
Літаки не злітають і не приземляються на цьому летовищі приблизно з полудня. Деякі рейси перенаправлені до Ніцци, Німа та інших регіональних аеропортів. Наразі незрозуміло, коли відновлять роботу аеропорту,
– каже речник аеропорту Марселя.
Мешканці міста повідомляли про сильний запах диму в центрі Марселя, коли дим огорнув різні райони.
Крім того, сильний вітер спричинив евакуацію в районі Ле Пен Мірабо.
Зауважимо, раніше масштабна пожежа охопила острів Крит.